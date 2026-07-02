デイジーチェーン対応27インチIPSモニター発売　100Hz対応で価格は2万9980円

JAPANNEXTは、27インチIPSパネルを採用し、デイジーチェーン機能に対応したフルHD液晶モニター「JN-IPS27F-D」を7月2日に発売する。直販価格は29,980円。

「JN-IPS27F-D」は、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくいIPS(AHVA)パネルを採用し、上下左右178度の広視野角を実現する。解像度は1920×1080ピクセルのフルHDで、リフレッシュレートは100Hz、HDR対応により明暗差のある映像も奥行きのある表現が可能だという。

注目点はデイジーチェーン機能だ。DisplayPort 1.2以上のケーブルを使い、対応PCと本機を接続することで、1本のケーブルから複数モニターを直列接続できる。USB-Cケーブルを使う方式には対応しないが、ケーブル本数を減らしてデスク周りを整理しつつ、作業スペースを広げやすい点が魅力だ。オフィスワーク、デザイン、トレーディングなど、マルチディスプレイ環境を組みたい用途に向くという。

インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、デイジーチェーン用DisplayPort 1.2×1、オーディオ出力×1を搭載するだ。さらに、AdaptiveSync（FreeSync）対応で映像のティアリングを抑え、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードも備える。VESA 100×100mmマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、本体サイズはスタンド有りでおよそ高さ442×幅614×奥行170mm、重量はおよそ4kgとなる。