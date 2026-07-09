HP製＆16GBメモリーで約11万円！ 価格上昇の今からでも買いな実用ノートPCはコレ

ノートPCの価格が大幅上昇して、なかなかお買い得な製品が見つからない中、Amazonプライムデーでいくつかオトクなマシンを発見。今から買うなら当然とも言える、16GBメモリー以上を搭載したモデルを紹介します！

16型＋Core Ultra 5＋16GBメモリーで10万円台

1kgアンダーのCopilot+ PCも比較的買いやすい価格

まず1台目は、16型モデルの「HP OmniBook 5 16-af」。12コアの「Core Ultra 5 225U」に16GBメモリー／512GB SSDを搭載しながら、記事執筆時点で10万9700円。ディスプレーがタッチ対応で、若干縦長な16：10（1920×1200）なのも便利な点です。

CPUがCore Ultra 7 255Uになり、32GBメモリー／1TB SSDとアップグレードされたモデルは15万9700円。

ハイスペックなモバイルPCが欲しいのであれば、13.3型の「OmniBook 7 Aero 13-bg」。1kgアンダーの筐体にRyzen AI 5 340を搭載したCopilot+ PC対応モデルで、価格は13万9700円。日常的に持ち運びたいなら、こちらのモデルでしょう！