Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第40回
HP製＆16GBメモリーで約11万円！ 価格上昇の今からでも買いな実用ノートPCはコレ
2026年07月09日 11時55分更新
ノートPCの価格が大幅上昇して、なかなかお買い得な製品が見つからない中、Amazonプライムデーでいくつかオトクなマシンを発見。今から買うなら当然とも言える、16GBメモリー以上を搭載したモデルを紹介します！
16型＋Core Ultra 5＋16GBメモリーで10万円台
1kgアンダーのCopilot+ PCも比較的買いやすい価格
まず1台目は、16型モデルの「HP OmniBook 5 16-af」。12コアの「Core Ultra 5 225U」に16GBメモリー／512GB SSDを搭載しながら、記事執筆時点で10万9700円。ディスプレーがタッチ対応で、若干縦長な16：10（1920×1200）なのも便利な点です。
|Image from Amazon.co.jp
|HP ノートパソコン OmniBook 5 16-af 16.0インチ IPSディスプレイ インテル Core Ultra 5 16GBメモリ 512GB SSD Windows11 Home スカイブルー Coplilotキー搭載 AI PC (型番：BF8H9PA-AAAA)
CPUがCore Ultra 7 255Uになり、32GBメモリー／1TB SSDとアップグレードされたモデルは15万9700円。
ハイスペックなモバイルPCが欲しいのであれば、13.3型の「OmniBook 7 Aero 13-bg」。1kgアンダーの筐体にRyzen AI 5 340を搭載したCopilot+ PC対応モデルで、価格は13万9700円。日常的に持ち運びたいなら、こちらのモデルでしょう！
|Image from Amazon.co.jp
|HP ノートパソコン OmniBook 7 Aero 13-bg 13.3インチ 軽量1.0㎏ IPSディスプレイ AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home セラミックホワイト Copilotキー搭載 AIPC NPU 50 TOPS (型番：BF8H7PA-AAAA)
「OmniBook 7 Aero 13-bg」については以下の記事もチェック！
最近はAI PCといえば15万〜20万円クラスのモデルばかりで、でもこの1台は、そのハードルを一気に壊しにきました。
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