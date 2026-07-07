Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第16回
大学生や新社会人にピッタリ！ 1kg以下のHP製モバイルノートが12万円台なら買い
2026年07月07日 11時15分更新
1kgアンダーで16GBメモリー標準搭載の13.3型ノート
定番製品が今なら12万円台で入手可能
軽量なモバイルPCを日常的に持ち歩いて、大学での発表や仕事にバリバリと使う。そんな使い方にピッタリな「HP Pavilion Aero 13-bg」がAmazonプライムデーでセール中。
このHP Pavilion Aero 13-bgは、1kgアンダーの本体に縦方向に若干長い16：10の13.3型液晶（1920×1200ドット）を搭載。高性能なRyzenとの組み合わせで幅広く使えます。16GBメモリー標準搭載で、まずは十分なのも◎です。
|Image from Amazon.co.jp
|HP「Pavilion Aero 13-bg」（Ryzen 5 8640U 16GB＋512GB、ナチュラルシルバー）
プライムデーでの価格は12万9800円。ノートPCも激しく値上がりが進む中での、この価格ならなんとか手に入るはず（繰り返しになりますが、16GBメモリーが大きい！）。
カラーはナチュラルシルバーとスカイブルーの2色から選べます。人気モデルなので、早めの購入が吉かも！
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