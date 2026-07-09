Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第39回
編集部が選んだ「激安スマートウォッチおすすめベスト5」がすべてプライムデーでセール対象だった！ これは確実に買い！
2026年07月09日 11時30分更新
人気連載で選んだ「激安スマートウォッチ ベスト5」の製品が
プライムデーですべて割引販売中
ASCII.jpの人気連載「【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5」。そこで紹介した「1万円以下の激安スマートウォッチおすすめベスト5」の5製品すべてが、今回のAmazonプライムデーでセール対象になっている。
「激安スマートウォッチおすすめベスト5」については以下の記事もチェック！
スマートウォッチが初めての人向けに、1万円前後までのお手頃モデルをピックアップ。この価格帯での製品の選び方も紹介します！
ただでさえ、“買い”なスマートウォッチなのに、セールで安くなっているなら、これは間違いなく買い！ というわけで、あらためてその5製品を紹介しよう。
【目次】
編集部が選ぶ「約1万円までの激安スマートウォッチ」のおすすめベスト5
ファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro」
シャオミ「Xiaomi Smart Band 10」
ファーウェイ「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」
シャオミ「Redmi Watch 5 Active」
Nothing「CMF by Nothing Watch Pro 2」
GPS内蔵なのにセールで1万円以下 定番製品がさらに性能アップ
ファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro」
軽快な着け心地とお手頃な価格で人気のファーウェイ「HUAWEI Band」シリーズ。その最新モデル、かつ上位モデルが「HUAWEI Band 11 Pro」。
“Pro”モデルになっている理由としては、GPS搭載に加えて、画面サイズも1.62型とかなり大きくなっており、情報も見やすくなっている。健康関連では、定番の睡眠や心拍数とともに、ユーザーの情緒の24時間モニタリングも可能で、バッテリー駆動は最大14日間。プライムデーでのセール価格は22％引きの9240円から。これなら確実に買い！
|Image from Amazon.co.jp
|HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 8.99mm/18g薄型軽量ボディ 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 ブルー
世界的な大ヒット製品 周辺アクセサリー類も充実
シャオミ「Xiaomi Smart Band 10」
世界的にスマートバンドの大ヒット製品なのが、シャオミの「Xiaomi Smart Band」シリーズで、その最新モデルがこの「Xiaomi Smart Band 10」。
GPSこそ非搭載なものの、十分な機能を備え、バッテリーも最長21日間使えるので文句なし。定番モデルだけに、周辺アクセサリーはサードパーティー品を含めて、豊富に存在するのもうれしい点。記事執筆時点での価格は13％オフの5180円。
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|Xiaomi Smart Band 10 シャオミ スマートウォッチ スマートバンド 1.72インチ大画面 21日間持続バッテリー 高輝度1500nits 24時間健康管理 心拍数 睡眠モニタリング 水泳 防水 LINE着信通知 iPhone&Android対応 パールホワイト
1世代前ながら機能はまったく不満無し
ファーウェイ「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」
「HUAWEI Band」シリーズとしてはすでに1世代前の製品にはなるものの、機能的には十分。アルミ合金の筐体で高級感もあって、セール価格は5000円切りの4724円！ 価格重視で選んでもデザインも決して悪くないので、初めてのスマートウォッチにピッタリ！
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|HUAWEI Band 10 Aluminum Edition アルミニウムケース スマートウォッチ 快適な付け心地 情緒モニタリング 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー 急速充電 LINE通知 睡眠時呼吸乱れ検知 薄型軽量 カスタマイズ可能な情報表示 フルオロエラストマーベルト iOS/Android対応 ブラック
驚きの3000円台！ 正直少々チープも大画面で通話にも対応
シャオミ「Redmi Watch 5 Active」
2型の大きな画面を装備しながら、セールでの価格は3000円台というまさに激安な一品。液晶の表示品質は正直微妙で、機能面も特筆すべきものは特にないものの、睡眠や心拍のモニタリングはしっかり装備。マイクとスピーカーも内蔵されており、Bluetoothでリンクしたスマホでの通話も可能だ。
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|シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 5 Active 2インチ大画面ディスプレイ 18日間長持ちバッテリー Bluetooth 通話対応 24時間心拍数モニタリング Alexa対応 ミッドナイトブラック
Nothingらしいデザイン性◎なのにセールで7000円台！
Nothing「CMF by Nothing Watch Pro 2」
デザインにこだわったスマートウォッチやイヤホンを次々とリリースするNothing。そのサブブランド「CMF」のスマートウォッチ。今回のセールでは7480円！
この価格帯の製品でもデザインの魅力はNothingならでは。アルミ合金製筐体はシンプルかつ軽量。バッテリー持ちも通常モードで11日間。GPSも内蔵している。
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|CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ 【2024年グッドデザイン賞 11日間バッテリー 1.32インチAMOLED 丸型 大画面 IP68 防水 健康管理】メンズ レディース ビジネス 兼用 Bluetooth通話付き GPS内蔵 睡眠検出 活動量計 iPhone Android アンドロイド対応 ダークグレー
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