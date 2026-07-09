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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第39回

編集部が選んだ「激安スマートウォッチおすすめベスト5」がすべてプライムデーでセール対象だった！ これは確実に買い！

2026年07月09日 11時30分更新

文● 二子／ASCII

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人気連載で選んだ「激安スマートウォッチ ベスト5」の製品が
プライムデーですべて割引販売中

　ASCII.jpの人気連載「【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5」。そこで紹介した「1万円以下の激安スマートウォッチおすすめベスト5」の5製品すべてが、今回のAmazonプライムデーでセール対象になっている。

スマートウォッチ

1万円以下のいわゆるスマートバンドとも呼ばれる製品が、プライムデーで幅広くセール対象になっている

「激安スマートウォッチおすすめベスト5」については以下の記事もチェック！

【決定版】1万円以下！ 激安スマートウォッチおすすめベスト5【2026年6月版】

スマートウォッチが初めての人向けに、1万円前後までのお手頃モデルをピックアップ。この価格帯での製品の選び方も紹介します！

　ただでさえ、“買い”なスマートウォッチなのに、セールで安くなっているなら、これは間違いなく買い！　というわけで、あらためてその5製品を紹介しよう。

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【目次】

編集部が選ぶ「約1万円までの激安スマートウォッチ」のおすすめベスト5
　ファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro」
　シャオミ「Xiaomi Smart Band 10」
　ファーウェイ「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」
　シャオミ「Redmi Watch 5 Active」
　Nothing「CMF by Nothing Watch Pro 2」

GPS内蔵なのにセールで1万円以下　定番製品がさらに性能アップ
ファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro」

　軽快な着け心地とお手頃な価格で人気のファーウェイ「HUAWEI Band」シリーズ。その最新モデル、かつ上位モデルが「HUAWEI Band 11 Pro」。

スマートウォッチ

約1万円のスマートバンドながらGPSも搭載し、スマホを一緒に持ち歩かずともジョギング／ウォーキング時にルート記録が可能（画像をタップすると外部サイトに移動します）

　“Pro”モデルになっている理由としては、GPS搭載に加えて、画面サイズも1.62型とかなり大きくなっており、情報も見やすくなっている。健康関連では、定番の睡眠や心拍数とともに、ユーザーの情緒の24時間モニタリングも可能で、バッテリー駆動は最大14日間。プライムデーでのセール価格は22％引きの9240円から。これなら確実に買い！

Image from Amazon.co.jp
HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 8.99mm/18g薄型軽量ボディ 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 ブルー
プライムデーでファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro」を入手

世界的な大ヒット製品　周辺アクセサリー類も充実
シャオミ「Xiaomi Smart Band 10」

　世界的にスマートバンドの大ヒット製品なのが、シャオミの「Xiaomi Smart Band」シリーズで、その最新モデルがこの「Xiaomi Smart Band 10」。

スマートウォッチ

周辺アクセサリーが充実しているのも人気の理由となっている「Xiaomi Smart Band 10」

　GPSこそ非搭載なものの、十分な機能を備え、バッテリーも最長21日間使えるので文句なし。定番モデルだけに、周辺アクセサリーはサードパーティー品を含めて、豊富に存在するのもうれしい点。記事執筆時点での価格は13％オフの5180円。

Image from Amazon.co.jp
Xiaomi Smart Band 10 シャオミ スマートウォッチ スマートバンド 1.72インチ大画面 21日間持続バッテリー 高輝度1500nits 24時間健康管理 心拍数 睡眠モニタリング 水泳 防水 LINE着信通知 iPhone&Android対応 パールホワイト
プライムデーでシャオミ「Xiaomi Smart Band 10」を入手

1世代前ながら機能はまったく不満無し
ファーウェイ「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」

　「HUAWEI Band」シリーズとしてはすでに1世代前の製品にはなるものの、機能的には十分。アルミ合金の筐体で高級感もあって、セール価格は5000円切りの4724円！　価格重視で選んでもデザインも決して悪くないので、初めてのスマートウォッチにピッタリ！

スマートウォッチ

一世代前の製品ながら、機能的には十分でセールでの価格は5000円切り！

Image from Amazon.co.jp
HUAWEI Band 10 Aluminum Edition アルミニウムケース スマートウォッチ 快適な付け心地 情緒モニタリング 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー 急速充電 LINE通知 睡眠時呼吸乱れ検知 薄型軽量 カスタマイズ可能な情報表示 フルオロエラストマーベルト iOS/Android対応 ブラック
プライムデーでファーウェイ「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」を入手

驚きの3000円台！ 正直少々チープも大画面で通話にも対応
シャオミ「Redmi Watch 5 Active」

　2型の大きな画面を装備しながら、セールでの価格は3000円台というまさに激安な一品。液晶の表示品質は正直微妙で、機能面も特筆すべきものは特にないものの、睡眠や心拍のモニタリングはしっかり装備。マイクとスピーカーも内蔵されており、Bluetoothでリンクしたスマホでの通話も可能だ。

Image from Amazon.co.jp
シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 5 Active 2インチ大画面ディスプレイ 18日間長持ちバッテリー Bluetooth 通話対応 24時間心拍数モニタリング Alexa対応 ミッドナイトブラック
プライムデーでシャオミ「Redmi Watch 5 Active」を入手

Nothingらしいデザイン性◎なのにセールで7000円台！
Nothing「CMF by Nothing Watch Pro 2」

　デザインにこだわったスマートウォッチやイヤホンを次々とリリースするNothing。そのサブブランド「CMF」のスマートウォッチ。今回のセールでは7480円！

スマートウォッチ

ハード／UIともにデザインにこだわりが見られる「CMF by Nothing Watch Pro 2」

　この価格帯の製品でもデザインの魅力はNothingならでは。アルミ合金製筐体はシンプルかつ軽量。バッテリー持ちも通常モードで11日間。GPSも内蔵している。

Image from Amazon.co.jp
CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ 【2024年グッドデザイン賞 11日間バッテリー 1.32インチAMOLED 丸型 大画面 IP68 防水 健康管理】メンズ レディース ビジネス 兼用 Bluetooth通話付き GPS内蔵 睡眠検出 活動量計 iPhone Android アンドロイド対応 ダークグレー
プライムデーで「CMF by Nothing Watch Pro 2」を入手

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