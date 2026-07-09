編集部が選んだ「激安スマートウォッチおすすめベスト5」がすべてプライムデーでセール対象だった！ これは確実に買い！

人気連載で選んだ「激安スマートウォッチ ベスト5」の製品が

プライムデーですべて割引販売中

ASCII.jpの人気連載「【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5」。そこで紹介した「1万円以下の激安スマートウォッチおすすめベスト5」の5製品すべてが、今回のAmazonプライムデーでセール対象になっている。

ただでさえ、“買い”なスマートウォッチなのに、セールで安くなっているなら、これは間違いなく買い！ というわけで、あらためてその5製品を紹介しよう。

GPS内蔵なのにセールで1万円以下 定番製品がさらに性能アップ

ファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro」

軽快な着け心地とお手頃な価格で人気のファーウェイ「HUAWEI Band」シリーズ。その最新モデル、かつ上位モデルが「HUAWEI Band 11 Pro」。

“Pro”モデルになっている理由としては、GPS搭載に加えて、画面サイズも1.62型とかなり大きくなっており、情報も見やすくなっている。健康関連では、定番の睡眠や心拍数とともに、ユーザーの情緒の24時間モニタリングも可能で、バッテリー駆動は最大14日間。プライムデーでのセール価格は22％引きの9240円から。これなら確実に買い！

世界的な大ヒット製品 周辺アクセサリー類も充実

シャオミ「Xiaomi Smart Band 10」

世界的にスマートバンドの大ヒット製品なのが、シャオミの「Xiaomi Smart Band」シリーズで、その最新モデルがこの「Xiaomi Smart Band 10」。

GPSこそ非搭載なものの、十分な機能を備え、バッテリーも最長21日間使えるので文句なし。定番モデルだけに、周辺アクセサリーはサードパーティー品を含めて、豊富に存在するのもうれしい点。記事執筆時点での価格は13％オフの5180円。

1世代前ながら機能はまったく不満無し

ファーウェイ「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」

「HUAWEI Band」シリーズとしてはすでに1世代前の製品にはなるものの、機能的には十分。アルミ合金の筐体で高級感もあって、セール価格は5000円切りの4724円！ 価格重視で選んでもデザインも決して悪くないので、初めてのスマートウォッチにピッタリ！

驚きの3000円台！ 正直少々チープも大画面で通話にも対応

シャオミ「Redmi Watch 5 Active」

2型の大きな画面を装備しながら、セールでの価格は3000円台というまさに激安な一品。液晶の表示品質は正直微妙で、機能面も特筆すべきものは特にないものの、睡眠や心拍のモニタリングはしっかり装備。マイクとスピーカーも内蔵されており、Bluetoothでリンクしたスマホでの通話も可能だ。

Nothingらしいデザイン性◎なのにセールで7000円台！

Nothing「CMF by Nothing Watch Pro 2」

デザインにこだわったスマートウォッチやイヤホンを次々とリリースするNothing。そのサブブランド「CMF」のスマートウォッチ。今回のセールでは7480円！

この価格帯の製品でもデザインの魅力はNothingならでは。アルミ合金製筐体はシンプルかつ軽量。バッテリー持ちも通常モードで11日間。GPSも内蔵している。