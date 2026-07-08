Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第28回
ファーウェイ、プライムデーでセール参加 GPS搭載スマートバンドが1万円切り
2026年07月08日 10時40分更新
ファーウェイ・ジャパンが「Amazonプライムデー」に先行セールから参加。最新のスマートウォッチ／イヤホンを始めとする各種製品が特別価格で販売されている。そこで注目製品を紹介しよう。
単体でルート記録が可能なGPS搭載スマートバンドが1万円切り
まずは、今年3月に発売されたばかりのスマートバンドから。
「HUAWEI Band 11 Pro」はGPS搭載の上位モデルで、1.62型の比較的大型画面でありながら、スマートバンドならではの軽快な着け心地はそのまま。14日間のバッテリー持ちも◎。価格は22％オフで1万円割れの9240円。
|Image from Amazon.co.jp
|HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 8.99mm/18g薄型軽量ボディ 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 グリーン
GPS非対応の「HUAWEI Band 11 Aluminum Edition」は6673円。ジョギングやウォーキング時もスマホを一緒に持ち歩くという人はこちらもオススメ。
|Image from Amazon.co.jp
|HUAWEI Band 11 Aluminum Edition スマートウォッチ 8.99mm/17g薄型軽量ボディ アルミニウムケース 24時間睡眠管理 1500nits高輝度 1.62大画面 14日間持続バッテリー 情緒モニタリング LINE通知 ブラック
最新モデルの「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」は交換ベルトセットで3万5460円。心電図測定機能やゴルフナビ機能も備えるなど、機能的に充実した1台。
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|【交換ベルトセット】HUAWEI WATCH FIT 5 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 1.92インチ大画面 3000nits高輝度 ワークアウト サファイアガラス GPS内蔵 転倒検知 心電図 健康管理 10日間ロングバッテリー フリーダイビング iOS/アンドロイド対応 ブラック
イヤホンでは旧機種ながら、イヤーカフ＆オープンイヤー型の人気モデル「HUAWEI FreeClip」が42％オフの1万6121円。
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|HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth オープンイヤー イヤーカフ型 3段階音量調整 耳を塞がないイヤホン 軽量約5.6g(本体) 音漏れ防止 マイク付き 通話ノイズリダクション 36時間再生 左右自動認識 IP54防塵防滴 ワイヤレス/急速充電 マルチポイント接続 ブラック
そしてルーター。Wi-Fi 7対応で有線LANも2.5GbE端子を持つ廉価モデル「HUAWEI WiFi BE3」が15％オフの7480円！ こちらも注目だろう。
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|HUAWEI WiFi BE3 Wi-Fi7 無線LANルーター IPv6 BE3600 2882+688Mbps 2.5Gイーサネットポート メッシュ対応 かんたん設定 Wi-Fi診断の可視化 ペアレンタルコントロール ホワイト
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