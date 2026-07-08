ファーウェイ、プライムデーでセール参加　GPS搭載スマートバンドが1万円切り

ファーウェイ・ジャパンが「Amazonプライムデー」に先行セールから参加。最新のスマートウォッチ／イヤホンを始めとする各種製品が特別価格で販売されている。そこで注目製品を紹介しよう。

単体でルート記録が可能なGPS搭載スマートバンドが1万円切り

まずは、今年3月に発売されたばかりのスマートバンドから。

「HUAWEI Band 11 Pro」はGPS搭載の上位モデルで、1.62型の比較的大型画面でありながら、スマートバンドならではの軽快な着け心地はそのまま。14日間のバッテリー持ちも◎。価格は22％オフで1万円割れの9240円。

GPS非対応の「HUAWEI Band 11 Aluminum Edition」は6673円。ジョギングやウォーキング時もスマホを一緒に持ち歩くという人はこちらもオススメ。

最新モデルの「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」は交換ベルトセットで3万5460円。心電図測定機能やゴルフナビ機能も備えるなど、機能的に充実した1台。

イヤホンでは旧機種ながら、イヤーカフ＆オープンイヤー型の人気モデル「HUAWEI FreeClip」が42％オフの1万6121円。

そしてルーター。Wi-Fi 7対応で有線LANも2.5GbE端子を持つ廉価モデル「HUAWEI WiFi BE3」が15％オフの7480円！ こちらも注目だろう。