松屋のビール90円引き！アプリ注文なら400円、（ほぼ）9月末まで実施で嬉しいぞ

牛めしの松屋は7月7日11時より、「夏のビールフェア」を開催します。



一部店舗を除く全国の松屋で、11時～22時の店内飲食限定で実施するキャンペーンです。



期間中は、「アサヒスーパードライ（中瓶）」を通常490円のところ420円で販売。さらに、松屋公式アプリから注文すると20円引きとなり、400円で楽しめます。



・ビール中瓶 通常490円→420円（アプリ注文で400円）

・瓶ビールカルビセット 1110円

・瓶ビール牛焼セット 1110円

・瓶ビールキムチ冷奴セット 660円

※ビールセットもアプリ注文で20円引き



また、「生ジョッキ缶」は通常290円のところ270円で販売。松屋公式アプリから注文すると、さらに10円引きとなります。



・生ジョッキ缶 通常290円→270円（アプリ注文で260円）



期間は9月28日22時まで。持ち帰りは対象外で、株主優待券は利用できません。なお、高速パーキングエリア店舗など一部店舗では実施しません。

9月終盤までビールがお得

仕事帰りの一杯に！

暑い季節に冷たいビールをお得に楽しめるフェアは、仕事帰りや食事の時間にも立ち寄りたくなる内容です。公式アプリを利用するとさらに割引になるのでチェックしておきましょう。

9月終盤までフェアが続くのもうれしい。松屋で食事を楽しみながら、お得にビールを味わってみてはいかがでしょうか。

夏のビールフェア

・開始日：2026年7月7日

・終了日：2026年9月28日

※価格は税込み表記です。