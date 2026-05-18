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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第11回

品切れになる前に急いで購入！ プライムデーでSSDを買うなら要スタートダッシュ

2026年07月07日 00時30分更新

文● 二子／ASCII

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　メモリー価格の上昇が話題になることが多いですが、SSDも同じく値上げで手に入りにくくなっているPCパーツです！　そこでAmazonプライムデー（攻略法はこちら）の先行セールからお買い得なSSDを調査。少ないながら数製品発見できたので、ご紹介します。

　ただし、いずれも早々に品薄になる予感はビンビン！　気になる人は早めのチェックを！

SSD

安心の定番SSD「WD Black SN7100」の2TBもセール中！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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　大定番のWestern Digital（SanDisk）の「WD Black SN7100」の2TBモデルが10％オフの5万3820円。

Image from Amazon.co.jp
Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Black SN7100 (読取り最大 7,250MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4X0E-EC 【国内正規代理店品】
プライムデーで「WD Black SN7100 2TB」を入手
 

　PCIe Gen4x4対応で手頃なスペック。OSインストール用にも適した「LEGEND 860」の1TBが33％オフの2万5459円。

Image from Amazon.co.jp
【エイデータ】 SSD LEGEND 860 1000GB PCIe Gen4x4 M.2 2280 最大読込速度6000MB/秒 PS5 対応 取り外し可能なヒートシンク SLEG-860-1000GCS-I
プライムデーで「ADATA LEGEND 860 1TB」を入手
 

　こちらはキオクシアのスタンダードモデル。PCIe Gen4x4の1TBモデル（シーケンシャルリード7200MB/s）が15％オフの2万7980円。

　
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB PCIe Gen4×4 NVMe 2.0d M.2 Type 2280 (最大読込:7,200MB/s) BiCS FLASH 5年保証 EXCERIA BASIC SSD-CK1.0N4B/R 【国内正規代理店保証品】
プライムデーで「キオクシア EXCERIA BASIC 1TB」を入手
 

　こちらも日本のブランドであるNextorageのPS5対応ヒートシンク付きの1TBモデル（シーケンシャルリード7400MB/s）が2万9759円。

Image from Amazon.co.jp
Nextorage 日本メーカー NEM-PAシリーズ 1TB PS5対応ヒートシンク一体型内蔵SSD 最大転送速度7,400MB/s ヒートシンク搭載 M.2 2280 PCIe4.0 NVMe SSD NEM-PAC1TB/N SYM ネクストレージ
プライムデーで「Nextorage NEM-PAシリーズ 1TB」を入手
 

　中国メーカーの1TBモデルがかなり安価になってます。Biwin「NV7400」の1TBモデル（シーケンシャルリード7450MB/s）が20％オフの2万2482円。

Image from Amazon.co.jp
Biwin NV7400 1TB SSD NVMe2.0 M.2 Type 2280 PCIe Gen4×4 最大読込：7450MB/s (R:7450MB/s、W:6500MB/s) 内蔵SSD 高耐久 PS5/PS5 Pro動作確認済み メーカー5年保証
プライムデーで「Biwin NV7400 1TB」を入手
 

　旧型ノートPCにも適した2.5インチタイプの1TB（TEAMGROUP「T-FORCE SSD VULCAN Zシリーズ」）。QLCながら1万円台の1万8780円は手頃。

Image from Amazon.co.jp
TEAMGROUP (旧称 Team) T-FORCE SSD 1TB SATA 内蔵 QLC VULCAN Zシリーズ 6Gb/s 読み込み最大550MB/s 書き込み最大470MB/s 2.5インチ 7mm厚 日本国内3年正規保証 T253TY001T0C101
プライムデーで「TEAMGROUP T-FORCE SSD VULCAN Zシリーズ 1TB」を入手
 

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