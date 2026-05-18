品切れになる前に急いで購入！ プライムデーでSSDを買うなら要スタートダッシュ

メモリー価格の上昇が話題になることが多いですが、SSDも同じく値上げで手に入りにくくなっているPCパーツです！ そこでAmazonプライムデー（攻略法はこちら）の先行セールからお買い得なSSDを調査。少ないながら数製品発見できたので、ご紹介します。

ただし、いずれも早々に品薄になる予感はビンビン！ 気になる人は早めのチェックを！

大定番のWestern Digital（SanDisk）の「WD Black SN7100」の2TBモデルが10％オフの5万3820円。

PCIe Gen4x4対応で手頃なスペック。OSインストール用にも適した「LEGEND 860」の1TBが33％オフの2万5459円。

こちらはキオクシアのスタンダードモデル。PCIe Gen4x4の1TBモデル（シーケンシャルリード7200MB/s）が15％オフの2万7980円。

こちらも日本のブランドであるNextorageのPS5対応ヒートシンク付きの1TBモデル（シーケンシャルリード7400MB/s）が2万9759円。

中国メーカーの1TBモデルがかなり安価になってます。Biwin「NV7400」の1TBモデル（シーケンシャルリード7450MB/s）が20％オフの2万2482円。

旧型ノートPCにも適した2.5インチタイプの1TB（TEAMGROUP「T-FORCE SSD VULCAN Zシリーズ」）。QLCながら1万円台の1万8780円は手頃。