Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ

【32GBメモリー標準搭載】ゲーミングPCが30万円割れで買い！ 3年間サポート付きの安心のマウス製

文●二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　仕方ないこととは言え、ゲーミングPCが高くなってしまいましたね……でも、この夏はPCゲームにズッポリとハマりたい！　そこでプライムデーで割引されているゲーミングPCをチェックです！

マウスコンピューターのミニタワー型ゲーミングPCがプライムデーでセール中（画像をタップすると外部サイトに移動します）


32GBメモリー標準搭載で安心して買えるゲーミングPC
今なら30万円切りで購入可能

　本記事で紹介するのはマウスコンピューターのおなじみ「G TUNE」ブランドの1台。赤と黒の2色で締まったミニタワー型ケースに、CPUは「Core Ultra 5 225」、グラボは「RADEON RX 9060 XT (16GB)」の組み合わせ。フルHD～WQHDなら、最新PCゲームを存分に楽しめるでしょう。

Image from Amazon.co.jp
mouse 【 RX 9060 XT (16GB) 搭載 / 3年保証 】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 5 225 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷 ゲーム 動画編集) DGI5A6XB83SJW116AZ

　そして、うれしいのが32GBメモリー標準搭載という点。ゲーム以外の用途にも使うのなら、やっぱりメモリーは32GB以上ないと厳しいですからね。

　そんな1台のプライムデーでの価格は30万切りの28万9800円。3年保証も付いて、安心して使える1台です！


　なお、同じミニタワー型には、Core i5-14400F／GeForce RTX 5060／16GBメモリーの組み合わせのモデルもあって、25万9980円。予算次第ではこちらの選択もありです。


■関連サイト

mouse トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります