【32GBメモリー標準搭載】ゲーミングPCが30万円割れで買い！ 3年間サポート付きの安心のマウス製
仕方ないこととは言え、ゲーミングPCが高くなってしまいましたね……でも、この夏はPCゲームにズッポリとハマりたい！ そこでプライムデーで割引されているゲーミングPCをチェックです！
32GBメモリー標準搭載で安心して買えるゲーミングPC
今なら30万円切りで購入可能
本記事で紹介するのはマウスコンピューターのおなじみ「G TUNE」ブランドの1台。赤と黒の2色で締まったミニタワー型ケースに、CPUは「Core Ultra 5 225」、グラボは「RADEON RX 9060 XT (16GB)」の組み合わせ。フルHD～WQHDなら、最新PCゲームを存分に楽しめるでしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|mouse 【 RX 9060 XT (16GB) 搭載 / 3年保証 】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 5 225 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷 ゲーム 動画編集) DGI5A6XB83SJW116AZ
そして、うれしいのが32GBメモリー標準搭載という点。ゲーム以外の用途にも使うのなら、やっぱりメモリーは32GB以上ないと厳しいですからね。
そんな1台のプライムデーでの価格は30万切りの28万9800円。3年保証も付いて、安心して使える1台です！
なお、同じミニタワー型には、Core i5-14400F／GeForce RTX 5060／16GBメモリーの組み合わせのモデルもあって、25万9980円。予算次第ではこちらの選択もありです。
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