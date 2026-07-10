【32GBメモリー標準搭載】ゲーミングPCが30万円割れで買い！ 3年間サポート付きの安心のマウス製

仕方ないこととは言え、ゲーミングPCが高くなってしまいましたね……でも、この夏はPCゲームにズッポリとハマりたい！ そこでプライムデーで割引されているゲーミングPCをチェックです！

32GBメモリー標準搭載で安心して買えるゲーミングPC

今なら30万円切りで購入可能

本記事で紹介するのはマウスコンピューターのおなじみ「G TUNE」ブランドの1台。赤と黒の2色で締まったミニタワー型ケースに、CPUは「Core Ultra 5 225」、グラボは「RADEON RX 9060 XT (16GB)」の組み合わせ。フルHD～WQHDなら、最新PCゲームを存分に楽しめるでしょう。

そして、うれしいのが32GBメモリー標準搭載という点。ゲーム以外の用途にも使うのなら、やっぱりメモリーは32GB以上ないと厳しいですからね。

そんな1台のプライムデーでの価格は30万切りの28万9800円。3年保証も付いて、安心して使える1台です！

なお、同じミニタワー型には、Core i5-14400F／GeForce RTX 5060／16GBメモリーの組み合わせのモデルもあって、25万9980円。予算次第ではこちらの選択もありです。