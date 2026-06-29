強い人ほどこだわってます！ キーボードとマウス選びは勝敗に直結する【紹介製品はすべてプレゼント】

※この記事は、7月4日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

ゲーミングPCとセットで買うのは入力機器

勝敗はガチで瞬時の反応操作で決するからです！

カリカリ仕様のゲーミングPCを導入したのに、ゲームの勝率がなかなか上がらない……。これは、PCゲーマーが抱きがちな共通の悩み。

ご自分のゲームの腕前を疑う前に、まずは肝心要の操作に影響するガジェットを再確認しましょう。とっさの反応への操作は自分の反射神経はもちろん、入力機器の仕様や相性も大きく影響しますからね！

東プレ株式会社

REALFORCE GX1 Plus X1PC11

東プレ伝統の静電容量無接点方式スイッチを採用する、テンキーレスゲーミングキーボード。「スコスコ」という快適なキータッチは、ゲームだけでなく日々の入力作業もガチで効率アップ。ポーリングレートは8000Hzで、APU設定に加えてDynamic mode、Kill Switch機能などで効率的なキー操作を実現。キー荷重もチョイスできるのがうれしいですね！

日本HP

HyperX Alloy Rise 75 Wirelessメカニカル ゲーミング キーボード

ホットスワップ＆デュアルワイヤレス対応の75％レイアウトメカニカルゲーミングキーボード。ガスケットマウントを採用し、別売りのHyperXタクタイルスイッチ交換にも対応。RGBライティングが部屋の明るさに合わせて変化する、ダイナミックアンビエントライトセンサーも搭載しています。

Razer

Razer BlackWidow V4 X

6個の専用マクロキーを搭載するメカニカルキーボード。クリック感とタクタイル感のあるフィードバックとともに高精度アクチュエーションを提供するグリーンスイッチと、静音でスムーズかつ高速操作をもたらすイエロースイッチを選択でき、ダブルショット射出成形のABSキーキャップを採用。

エレコム

V custom VK720A（TK-VK720AWH）

初動が軽く、ぐらつきが少ない磁気スイッチを搭載する75％ゲーミングキーボード。本体右上のプログラマブルダイヤルには独自の動作を割り当てでき、内蔵の2枚のシリコン吸音パッドで振動を抑制、不快な金属音が少ないクリアで軽快な打鍵音を実現。しかも出荷段階で、キーにルブを塗布済みという本格仕様。

エレコム

V custom VK520L（TK-VK520LWH）

75％レイアウトを採用するホットスワップ対応ワイヤレスメカニカルゲーミングキーボード。スペースバーの長さが調節によりキーボードの徹底的な最適化が可能で、プログラマブルダイヤルには独自の動作を割り当て可能。有線・無線・Bluetoothの3接続をスイッチで簡単に切り替えられます。

AULA

F65J キーボード（JIS配列）

ガスケットマウント構造を採用する有線/ワイヤレス/Bluetooth接続対応ゲーミングキーボード。内部にはPO（ポリオレフィン）フォームと多層構造の吸音パッドを内蔵し、打鍵時の空洞音や雑音を徹底的に排除。大型キーには、工場出荷時にルブ（潤滑剤）塗布済みのスタビライザーを採用しています。

NuPhy（DIGIART）

Field75 HE V2（Magnetic Silver）

磁気スイッチの75％レイアウトを採用するゲーミングキーボード。NuPhy×Gateron共同開発の磁気センサースイッチ「Jade Dragon-N」を搭載し、8000Hzポーリングレートと32000Hzスキャンレートで、高速入力レスポンスと安定性を実現。モード切り替えや音量調整ノブを搭載したデザインも魅力です！

NuPhy（DIGIART）

Node75 ロープロファイルモデル（GrayBlush Nano）

シックなデザインながら75％レイアウトとBluetooth/2.4GHz/USB-C有線接続に対応するワイヤレスメカニカルキーボード。RGBバックライトに加えてホットスワップに対応し、ガスケットマウント構造を採用。Webベースの「NuPhy IO 2.0」であらゆるカスタマイズが可能です。

MonsGeek

MonsGeek FUN60 Pro SP 有線 ホワイト

ホットスワップ対応のホールエフェクト磁気スイッチを搭載するゲーミングキーボード。低価格ながらポーリングレートは8000Hzで、ARGBライティングにも対応。ラピッドトリガーは0.01～2mmまで調整可能。PCゲーミングデビューに最適な1台です！

Akko

Akko TAC75 AstroAim ホワイト

ホットスワップ対応のホールエフェクト磁気スイッチを搭載するゲーミングキーボード。低価格ながらポーリングレートは8000Hzで、スキャンレートは16000Hz。もちろんARGBライティングにも対応。0.005〜2mmの範囲で、0.005mm刻みの微細な調整が可能なラピッドトリガー設定が可能です。

ふもっふのおみせ

Finalmouse UltralightX Prophecy Tarik

重量はなんとわずか33g。独自のカーボンファイバー複合材製のゲーミングマウス。ポーリングレートは8000Hzで、PixArt製センサーは、文書化されていないチップレベルのバグを修正済み。潤滑されたストップホイールと一体型ローレット加工スクロールにより、ストレスフリーのゲーム体験を実現します。

Razer

Razer Viper V3 Pro

本体重量は54gで第2世代のRAZER FOCUS PRO 35Kオプティカルセンサーを搭載。最大感度は35000DPIで、最大速度は750IPS、解像精度99.8％を誇るプロ仕様。オンボードメモリーにプロファイルを保存できるのも魅力です！

エレコム

V custom VM800L（M-VM800LWH）

UWB（Ultra-Wideband）通信のドングルを採用した、ポーリングレート8000Hz対応のワイヤレスゲーミングマウス。無線が混みあう環境でも安定した通信を実現し、2.4GHz帯の約20倍の帯域幅を利用可能。PAW 3950センサーは最速クラスの実行応答速度を実現。まさにガチゲーマー向けの逸品です。

サンワサプライ

MA-WBIRS635BK

Bluetooth＆2.4GHzワイヤレス接続対応＆2台のBluetooth機器に接続できるマルチペアリング対応のマウス。本体は充電式で、瞬時にデスクトップを表示できるボタンを搭載。高速スクロールとチルトホイール、サイドホイールは入力作業にもお役立ちです！

Razer

Razer Firefly V2 Pro

マルチライティングゾーン搭載のLEDバックライト付きゲーミングマウスパッド。カスタマイズ可能な15のRazer Chroma RGBライティングゾーンを備え、本体にはマウスドングルのパススルーポートとしてUSB 2.0ポートを内蔵。USB Type-Cケーブルは取り外し可能で、マウスパッドへの電源供給とワイヤレスマウスの充電を素早く切り替えられます。

REJECT GEAR

REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT Chrono Black

REJECTのプロ選手監修のもと独自開発したオリジナルマウスパッド。円弧を描くエッジ加工が特徴で、腕の動きを妨げることなく快適なマウス操作が可能。厳選された布とソフトベースにより、スムーズかつ正確なマウス操作を実現します。

Pixio

マウスパッド XXL（ゲーミング）

サラサラとした滑らかな表面は正確なマウス操作をサポート。ワイドサイズのためキーボードパッドとしても利用可能。底面はラバー素材で、マウスを激しく動かしてもズレにくいので安心。表面は撥水加工で飲料をこぼしても拭き取り可能です。

Pixio

マウスパッド M いたずら（猫）

こちらもサラサラとした滑らかな表面で、撥水加工により飲料をこぼしても拭き取り可能。底面のラバー素材で滑りにくく、なだらかなステッチ加工はほつれにくく丈夫。コーヒーが入ったカップをこぼす猫のデザインも可愛いですね！

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

7月4日（土）13時からアキバで運試ししよう！

さて、秋葉原といえば、私たちASCII.jpのリアルイベントが名物！ 次回開催は「TOKYO Gaming-PC STREET 8」です。7月4日（土）にLIFORK AKIHABARA IIで開催予定で、ゲーミングPCやキーボード、マウス、ヘッドセットなどのガジェットを実際に触って試せるイベントになっています。

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

詳しい人はもちろん、「ちょっと興味はあるけど、何から見ればいいか分からない」という人こそ大歓迎。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場をお届けします。

大好評だったプレゼント企画も、しっかりやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしていま〜す！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・ガジェット展示・体験

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

ガジェット展示・体験

魅力あるガジェットを、「見て」「触れて」「知る」体験をしてみませんか！ PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部が激推しするゲーミングガジェットを一斉に展示いたします。

さらに、各ブースには編集部員も常駐します。「ゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！イベント直後にはAmazonプライムデーといった夏の大型セールが控えています。「気になっていたデバイスをここで実際に試して、セールのタイミングでお得に狙う」といった賢い使い方もオススメです！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、巨大ガラポンでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスも用意しました。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

謎解きイベント

2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年7月4日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

7月10日からはAmazonで「Amazonプライムデー」があり、7月7日から先行セールが始まるんですよね〜。そこで気になった商品がセールになる可能性もあるので、それを見越してガジェットをチェックするのもいいかもしれませんよ。

イベントは入場・観覧無料なので、秋葉原に遊びに行く予定がある人も、ちょっと気になるPCを見てみたい人も立ち寄りやすいのがうれしいところ。このイベントに来ていただければ、買い物だけで終わらない一日になりそうです！ 秋葉原で週末を過ごすなら、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」もあわせてチェックしてみてください！