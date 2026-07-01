ゲーミングPCまわりの強化は“厳選”が正解！ ゲーム環境を快適にする注目アイテム【紹介製品はすべてプレゼント】

※この記事は、7月4日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

高価なメモリーやSSD選びは鉄板狙いで

ゲーミングPCを強化して末永く活用しよう

びっくりするほど価格高騰が続くメモリーやSSD。欲しいときが買い時とはいえ、後からのスペック強化はかなり慎重にならざるを得ません。

とはいえ、最新ゲームは次々に登場しますし、要求されるPCスペックもじりじり上昇中。末永くPCゲーミングを楽しむなら、やはりスペック強化は必須。今回はPCパーツ周りのガジェットをご紹介します！

Ulanzi

Ulanzi QT03 ドッキングステーション（SSDエンクロージャ付き）＋QT01 Mac mini用アルミ合金ケース

本体内に最大8TBのM.2 SSDを搭載できるドッキングステーション。PCとの接続は最大40Gbps転送対応のUSB4で、4K/60HzのHDMI映像出力にも対応。USB PD 3.0急速充電にも対応するため、PC周りの充電関連もこれ1台で完結。冷却ファンを内蔵するのも安心です！

Epilogue / エピローグ

SN Operator / エスエヌオペレーター

スーパーファミコンのゲームカートリッジを接続するだけでPCでレトロゲームが楽しめるデバイス。対応OSはWindows、macOS、Linuxで、正規品カートリッジの検出機能も搭載。最新ゲームをプレイ後の気分転換に、レトロゲームプレイもオツなもの。

長尾製作所

オープンフレーム ver.ATX ホワイトエディション 改

PCパーツの造形美を楽しむための、ホワイトカラーのATX向けオープンフレーム。取り外し可能な取っ手付きで、PCの持ち運びにも最適。パーツ検証用のPCフレームとしても利用できます。グラフィックボードは垂直設置に対応し、水冷クーラー用の取り付け穴を側面と背面に搭載しています。

Sandisk

WDS250G5G0A00CPT0C

容量は250GBとそこそこですが、あって絶対に困らない2.5インチSSD。連続読み込み速度は毎秒最大525MBで、3年保証が付帯する安心感も魅力。デジカメ写真の一時保管にも、仕事データの長期保管にもおすすめです！

GRAUGEAR

M.2 NVMe & SATA HDD/SSD ドッキングステーション

M.2 NVMe SSDのほか2.5/3.5インチSATA HDD/SSD（最大36TBまで）が接続できる、お立ち台型のドッキングステーション。インターフェースはUSB 3.2 Gen 2で、3段階風速調整のアクティブ冷却ファンを搭載。さらに、PC不要で使えるNVMeとSATA間の相互クローニング機能を搭載。OSドライブ移行にもお役立ちです！

ADATA（エイデータ）

ADATA PCメモリ DDR5-4800 U-DIMM 32GB（16GB×2枚）

AMDとインテルプラットフォームに対応する、DDR5-4800 16GB×2メモリーセット。On-die ECCに対応し、パワーマネージメントIC（PMIC）搭載により、動作をさらに安定化しています。64GBメモリーへのスペックアップに最適です。

Kingston キングストン

Kingston FURY Beast ビーストDDR5 RGB ホワイト 5600MT/s 1x16GB

容量16GBのDDR5-5600メモリー。カスタマイズ可能なRGBライティングに対応し、特許取得済みのKingston FURY赤外線同期テクノロジーも搭載。オーバークロック用途にもおすすめで、Intel XMP 3.0認定も取得しています。

サンワサプライ

400-CLN038

意外と発熱量が多いルーターを冷やせるクーラー。ルーターだけでなくミニPCや外付けHDDの冷却にも最適。冷却ファンのサイズは13.5cmで、天板サイズは幅29×奥行17cm。オフィスでも使える18dBの超静音設計もうれしいポイント。

Boulies

Boulies Master Rex

快適な座り心地と優れたサポート性を追求したプレミアムチェア。身体をやさしく支えるシート設計と4方向調整ランバーサポートを搭載。高さに加えて前後の奥行きも調整でき、長時間のデスクワークやゲームプレイ時に、理想的な姿勢の維持をサポートしてくれますよ！

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

7月4日（土）13時からアキバで運試ししよう！

さて、秋葉原といえば、私たちASCII.jpのリアルイベントが名物！ 次回開催は「TOKYO Gaming-PC STREET 8」です。7月4日（土）にLIFORK AKIHABARA IIで開催予定で、ゲーミングPCやキーボード、マウス、ヘッドセットなどのガジェットを実際に触って試せるイベントになっています。

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

詳しい人はもちろん、「ちょっと興味はあるけど、何から見ればいいか分からない」という人こそ大歓迎。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場をお届けします。

大好評だったプレゼント企画も、しっかりやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしていま〜す！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・ガジェット展示・体験

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

ガジェット展示・体験

魅力あるガジェットを、「見て」「触れて」「知る」体験をしてみませんか！ PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部が激推しするゲーミングガジェットを一斉に展示いたします。

さらに、各ブースには編集部員も常駐します。「ゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！イベント直後にはAmazonプライムデーといった夏の大型セールが控えています。「気になっていたデバイスをここで実際に試して、セールのタイミングでお得に狙う」といった賢い使い方もオススメです！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、巨大ガラポンでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスも用意しました。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

謎解きイベント

2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年7月4日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

7月10日からはAmazonで「Amazonプライムデー」があり、7月7日から先行セールが始まるんですよね〜。そこで気になった商品がセールになる可能性もあるので、それを見越してガジェットをチェックするのもいいかもしれませんよ。

イベントは入場・観覧無料なので、秋葉原に遊びに行く予定がある人も、ちょっと気になるPCを見てみたい人も立ち寄りやすいのがうれしいところ。このイベントに来ていただければ、買い物だけで終わらない一日になりそうです！ 秋葉原で週末を過ごすなら、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」もあわせてチェックしてみてください！