ゲーミングPCだけで満足してない？ 遊び方を広げるデバイスがここにある【紹介製品はすべてプレゼント】

※この記事は、7月4日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

ゲーミングPCならコントローラーも必須

困る前にゲットしておくと後悔しませんよ！

ゲーミングPCでゲームをプレイする際、ディスプレーは当然として、コントローラーの準備を疎かにしていませんか？ 困る前に用意するのがPCゲーマーの鉄則です。

特に現在はAR/XRデバイスもゲーミング市場に絶賛参入中。ゲーミングモニターとともに最新トレンドを追うのは、PCゲーマーの義務です。ちなみにコントローラーは必須ですからね？ 迷う前に最低限用意しておかないと、マジで困りますよ！

JAPANNEXT

JN-IPS245G280F-HSPC6

フルHD解像度（1920×1080）で280Hzの高速リフレッシュレートに対応したIPSパネル搭載の24.5インチゲーミングモニター。最大輝度400cd/m2、sRGB：100％の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能で、コンテンツを色鮮やかに表示可能。USB-C×1（280Hz/最大65W給電）対応も注目ポイントです！

VITURE

VITURE Luma Ultra XR/AR グラス

152インチ相当、視野角52°のバーチャルスクリーンを、最大1500ニットの輝度と両目3840×1200ピクセルの高解像度で再現。HARMANと共同開発のオーディオにより、豊かで緻密なサウンドを実現。最大-4.0Dの近視調整に対応するのもうれしいポイント。

XREAL

XREAL 1S

FOV（52°）の最大可視範囲で10m先に385インチ相当の表示を堪能できる、ポケットに収まるARグラス。ソニー製マイクロOLEDディスプレーを採用し、108％ sRGBの高色域対応と120Hzの高駆動を実現。ピーク輝度は700ニットで、ゲームのほか映像コンテンツ視聴にも最適です！

CORSAIR

SCUF Valor Pro Wireless

PS5およびPCに対応する、オフィシャルライセンスを取得したパフォーマンスワイヤレスコントローラー。独立したGキーは5つの独立したオンボード入力を提供。3つはミュート、音量、マイク調整といった有線ヘッドセットの操作に最適化され、2つは素早く実行したい高優先アクションにマッピング可能。

L＆Lライブリーライフ株式会社

Switch 2完全対応 ワイヤレスゲームコントローラー

1000mAhバッテリーを搭載し、約2時間の充電で最大10時間以上プレイ可能なゲーミングコントローラー。背面のGL/GRボタンに複数操作を登録できるマクロ編集機能を搭載。連射機能は3段階式で、毎秒5回/10回/20回の速度で調整できます。振動も4段階で調整できるのはうれしいポイント。

FLYDIGI（代理店：株式会社サイズ）

VADER5 PRO

スティックにホールエフェクトセンサーを採用し、ABXYボタンの他にCZボタン搭載する6ボタンコントローラー。ABXYボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチで、スティック周囲のダイヤルを回すことで、40gfから100gfの間でスティックのテンション調整が可能。4つの背面ボタンを搭載し、トリガー部にLMとRMの拡張ボタンも搭載します。

LEADJOY（代理店：株式会社サイズ）

XENO PLUS COMBO

長寿命でドリフトを軽減する高精度TMRスティック「JS13 PROモジュール」を採用。スピード重視の0.35mmストロークと100gfの軽い作動力で、長時間のプレイの疲労を軽減。コントローラー背面には、常に快適な操作感を実現するメカニカル（R5 L5）とマイクロスイッチ（R4 L4）を搭載！

HORI

GUITAR LIFE

いつでもどこでも手軽にギターレッスン！ ギター型コントローラーでギターレッスンができるNintendo Switch向けのゲームソフトのセット。プレイには「Joy-Con（L/R）」が必須で、カノン進行のお勉強やエアギター操作のリズムゲームも楽しめる。

8BitDo

8BitDo Ultimate 2 Wireless Controller

Steam互換のワイヤレスゲームコントローラー。Appleの公式サポートも取得し、AppleデバイスやApple TVやApple Vision Proにも対応。シームレスに統合された充電ドックにより、コントローラーは常に充電された状態で、すぐにプレイが継続できます。

8BitDo

8BitDo Ultimate 2C Wireless Controller

再割り当て可能なファストバンパー、R4ボタン、L4ボタンは、ゲーム内での反応速度を向上させるために、個々のユーザーに合わせて設定できるように設計され、ソフトウェア設定は不要。バンパーと方向キーは滑らかな感触で、2.4GHz無線接続時のポーリングレートは1000Hz。ボタンのマッピングはカスタマイズ可能です。

8BitDo

8BitDo Micro Bluetooth Gamepad

ポケットサイズのBluetoothゲームコントローラー。重量はわずか24.8gでNintendo Switch/Switch 2/Switch LiteやSwitch OLEDにBluetoothで接続可能。Android OSにも対応し、キーボードモードを有効化すると各操作ボタンをアプリやソフトに割り当てられるのも便利。

8BitDo

8BitDo Arcade Controller - Transparent Purple Signature Edition

プロゲーマーのVxbaoとZhenシグネチャーのレバーレスアーケードコントローラー。SwitchとWindowsに対応し、Kalith Purple Gladeのリニアスイッチを搭載。本体の厚みは1.6cmでA4用紙とほぼ同じサイズ。4つのプログラム可能ボタンを搭載しています。

8BitDo

8BitDo Arcade Stick

Nintendo SwitchとWindows用に最適化された、オールドスタイルのジョイスティック。Ultimate Softwareでのカスタマイズで、あらゆる機能を自在にコントロール可能。専用のマクロボタンも2つ搭載し、コントローラーのプロファイルはいつでも変更できます。

LEADJOY（代理店：株式会社サイズ）

BLADE PLUS

Switchでの使用に最適、Switch以外のプラットフォームにも幅広く対応するポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー。幅95～最大215mm（9インチ）の機器に対応します。ボタンマッピングやスティック設定、トリガー設定、バイブレーション、ジャイロ、設定プロファイルは3個まで設定できます。

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

7月4日（土）13時からアキバで運試ししよう！

さて、秋葉原といえば、私たちASCII.jpのリアルイベントが名物！ 次回開催は「TOKYO Gaming-PC STREET 8」です。7月4日（土）にLIFORK AKIHABARA IIで開催予定で、ゲーミングPCやキーボード、マウス、ヘッドセットなどのガジェットを実際に触って試せるイベントになっています。

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

詳しい人はもちろん、「ちょっと興味はあるけど、何から見ればいいか分からない」という人こそ大歓迎。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場をお届けします。

大好評だったプレゼント企画も、しっかりやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしていま〜す！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・ガジェット展示・体験

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

ガジェット展示・体験

魅力あるガジェットを、「見て」「触れて」「知る」体験をしてみませんか！ PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部が激推しするゲーミングガジェットを一斉に展示いたします。

さらに、各ブースには編集部員も常駐します。「ゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！イベント直後にはAmazonプライムデーといった夏の大型セールが控えています。「気になっていたデバイスをここで実際に試して、セールのタイミングでお得に狙う」といった賢い使い方もオススメです！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、巨大ガラポンでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスも用意しました。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

謎解きイベント

2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年7月4日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

7月10日からはAmazonで「Amazonプライムデー」があり、7月7日から先行セールが始まるんですよね〜。そこで気になった商品がセールになる可能性もあるので、それを見越してガジェットをチェックするのもいいかもしれませんよ。

イベントは入場・観覧無料なので、秋葉原に遊びに行く予定がある人も、ちょっと気になるPCを見てみたい人も立ち寄りやすいのがうれしいところ。このイベントに来ていただければ、買い物だけで終わらない一日になりそうです！ 秋葉原で週末を過ごすなら、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」もあわせてチェックしてみてください！