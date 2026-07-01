武装集団が占拠したトグサビルに捕らわれた研究員を救出しよう！

ハムスターは7月1日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『ハードエッジ』を配信すると発表。配信日は2026年7月2日、価格は1200円だ。

『ハードエッジ』は、1998年にサンソフトから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。プレイヤーは特殊部隊の隊員として、武装集団が占拠したトグサビルに捕らわれた研究員を救出することを目指す。頼れるものは、自らの肉体と鍛え上げた技のみだ。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス ハードエッジ

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年7月2日

価格：1200円

プレイ人数：1人

©SUNSOFT

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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