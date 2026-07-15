データイーストの人気RPG第2弾！
『ヘラクレスの栄光II タイタンの滅亡』がSwitch 2／PS5「コンソールアーカイブス」で7月16日に配信！
ハムスターは7月15日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『ヘラクレスの栄光II タイタンの滅亡』を配信すると発表。配信日は2026年7月16日、価格は800円だ。
『ヘラクレスの栄光II タイタンの滅亡』は、1989年にデータイーストから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたRPG。プレイヤーは、世界の支配を企む魔物を倒すために、勇者となって広大な世界を旅していく。旅の途中で出会う仲間と力をあわせ、世界に平和と安息の日々を取り戻そう。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス ヘラクレスの栄光II タイタンの滅亡
ジャンル：RPG
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年7月16日
価格：800円
プレイ人数：1人
©PAON DP Inc. / ©HAMSTER Corporation
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Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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