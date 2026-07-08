日本一ソフトウェアのタイトルが「コンソールアーカイブス」に初登場！
『マール王国の人形姫』がSwitch 2／PS5「コンソールアーカイブス」で7月9日より配信決定！
ハムスターは7月8日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『マール王国の人形姫』を配信すると発表。配信日は2026年7月9日、価格は1500円だ。
『マール王国の人形姫』は、1998年に日本一ソフトウェアから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたミュージカルRPG。人形と友だちになれる不思議な力を持った女の子のコルネットが、悪者にさらわれた王子様を助けるために旅に出る。コルネットのために戦ってくれる人形たちと協力し、旅を進めよう。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス マール王国の人形姫
ジャンル：ミュージカルRPG
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年7月9日
価格：1500円
プレイ人数：1人
©Nippon Ichi Software, Inc. / ©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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