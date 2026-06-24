1985年にアスキーから発売された戦略ゲームの金字塔！
『ボコスカウォーズ』がSwitch 2／PS5向け「コンソールアーカイブス」で6月25日に配信決定！
ハムスターは6月24日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『ボコスカウォーズ』を配信すると発表。配信日は2026年6月25日、価格は800円だ。
『ボコスカウォーズ』は、1985年にアスキーから発売された戦略ゲームの金字塔。プレイヤーはスレン王として兵士たちを率い、オゴレス王の支配する強大なバサム帝国に挑んでいく。
多数のユニットをリアルタイムに指揮するその発想は、世界的に普及するリアルタイムストラテジーに先駆けたものとして今なお語り継がれている。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス ボコスカウォーズ
ジャンル：戦略ゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年6月25日
価格：800円
プレイ人数：1人
©iTA-CHOCO RASHO 2026 / ©KADOKAWA CORPORATION / ©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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