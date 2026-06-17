ハムスターは6月17日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『影の伝説』を配信すると発表。配信日は2026年6月18日、価格は800円だ。

『影の伝説』は、1986年にタイトーから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。伊賀の忍者である“影”が、魔性の者にさらわれた“霧姫”を救出するために魔界の国で戦っていく。

剣、手裏剣、さまざまなテクニックを駆使して、“霧姫”が捕らわれている魔城を目指そう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 影の伝説

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年6月18日

価格：800円

プレイ人数：1～2人

© TAITO CORPORATION

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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