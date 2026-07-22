1997年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシミュレーションゲーム

ハムスターは7月22日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『ザ・コンビニ ～あの町を独占せよ～』を配信すると発表。配信日は2026年7月23日、価格は1200円だ。

『ザ・コンビニ ～あの町を独占せよ～』は、1997年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシミュレーションゲーム。コンビニエンスストアのオーナーとして、ライバル店の動向、地域ニーズや商品ニーズを見極め、事業全体の経営から店頭販売などの営業活動を体験可能だ。

あなたの「コンビニお商売センス」を、とくと拝見！ いつも利用しているコンビニを、経営する立場になって楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス ザ・コンビニ ～あの町を独占せよ～

ジャンル：RPG

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年7月23日

価格：1200円

プレイ人数：1人

©1996 Masterpiece Co.,LTD. / ©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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