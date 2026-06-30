バンダイナムコエンターテインメントは6月30日、iOS／Android／PC（Google Play Store）向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、900万ダウンロードを達成したと発表。

それを記念してお得にダイヤが購入できる「900万DL記念お得ダイヤパック」の販売を開始。また、メインステージ「機動戦士ガンダムF91」が新たに追加した。

これにあわせて、UR「ガンダムF91(ツイン・ヴェスバー装備)(EX)」／UR「シーブック・アノー」やUR「ガンダムF90(A.D.S.混合装着時)(EX)」／UR「デフ・スタリオン」が新たに追加されたピックアップガシャが開催している。

■メインステージ「機動戦士ガンダムF91」が追加！

メインステージ「機動戦士ガンダムF91」が追加された。さらに、メインステージにて期間限定で「君を見つめて―The time I'm seeing you―」など「機動戦士ガンダムF91」で使用された楽曲が流れる。期間中はぜひBGMをオンにして楽しんでみよう。楽曲の視聴期間は、2026年7月29日11時59分まで（予定）。

また、エターナルパス加入特典のアニメ視聴機能に「機動戦士ガンダムF91 完全版」を追加。メインステージとあわせてアニメもぜひ視聴してみてはいかがだろうか。

※メインステージ「機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]」ステージ4をクリアすることで解放されます。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※再生可能期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※今回の追加アニメ「機動戦士ガンダムF91 完全版」の視聴期間は、配信日から90日間となります。なお、今後の追加アニメにつきましては、作品により視聴期間が異なります。追加時のお知らせ、もしくは「ギャラリー＞アニメ視聴」をご確認ください。

※PC版 Google Play Gamesではアニメ視聴機能は利用できません。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■UR「ガンダムF91(ツイン・ヴェスバー装備)(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中！

期間限定ユニットとして、UR「ガンダムF91(ツイン・ヴェスバー装備)(EX)」／UR「シーブック・アノー」がピックアップガシャに登場。また、UR「ガンダムF90(A.D.S.混合装着時)(EX)」／UR「デフ・スタリオン」や、期間限定URサポーター「カロッゾ・ロナ&ザムス・ガル」も新登場している。ガシャの開催期間は、2026年7月31日10時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■メインステージ「機動戦士ガンダムF91」追加を記念して「F80 ガンレイド」プレゼントとパネルミッション開催中！

メインステージ「機動戦士ガンダムF91」の追加を記念して、SSR「F80 ガンレイド」のプレゼントとパネルミッションが開催中。パネルミッション報酬として「F80 ガンレイド」の限界突破素材やダイヤ、シリーズ専用SP化チップが手に入る。ぜひコンプリートを目指して挑戦してみよう。開催期間は、2026年7月31日10時59分まで（予定）。

※キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください

■Web Storeとゲーム内で900万ダウンロードを記念したお得なダイヤパックが販売中！

900万ダウンロード達成を記念して、「900万DL記念お得ダイヤパック」の販売を開始。販売期間は、2026年7月31日10時59分まで（予定）。

「900万DL記念お得ダイヤパックA」

・ダイヤ×1500

・[900万DL記念]SSR以上ユニット1体確定ガシャチケット×1

「900万DL記念お得ダイヤパックB」

・ダイヤ×1万

・[900万DL記念]URユニット1体確定5連ガシャチケット×1

さらにWeb Store限定商品も販売中。

「Web Store限定900万DL記念お得ダイヤパック」

・ダイヤ×1万3400

▼Web Store

https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp