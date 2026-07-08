バンダイナムコエンターテインメントは、iOS／Android／PC（Google Play Games）で配信中のガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、7月8日の「RX-78の日」を記念して期間限定のスペシャルステージを開催。開催期間は、2026年7月16日11時59分まで（予定）。

また、DMM GAMES版の配信が2026年7月22日に決定したことも明らかにした。さらに、ヒストリーステージに「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」を追加している。

■7月8日は「RX-78の日」！ 期間限定スペシャルステージが開催中

7月8日は「RX-78の日」！ それを記念したスペシャルステージが期間限定で開催中。クリア報酬として「ガンダム」タグ専用SP化チップ100個とダイヤ100個を獲得できる。2026年7月16日11時59分（予定）までの期間限定開催なので、ぜひ挑戦してみよう。

▼注意事項▼

・開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※イベントの詳細はゲーム内お知らせにてご確認ください。

■DMM GAMES版の配信日が7月22日に決定！ 最大でダイヤ3000個がもらえる事前登録キャンペーンを開催中

DMM GAMES版の配信が7月22日に決定。現在、事前登録者数に応じてダイヤがもらえるキャンペーンを開催中だ。事前登録者数が10万人を達成すると、合計でダイヤ3000個をプレゼント。

配信後にデータ連携をすることで現在プレイしているデータでDMM GAMES版を遊ぶことも可能なので、事前登録をして配信を待とう。

▼事前登録はコチラから

https://gget.ggame.jp/jp/dmg/

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

■ヒストリーステージに「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」と「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」が追加！

過去に開催したストーリーイベントをいつでも楽しめるヒストリーステージに、「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」と「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」の2作品を追加。過去にプレイ済みでも進行状況がリセットされるので、再度クリアするとイベント限定SSRユニットやダイヤなどのクリア報酬を獲得できる。また、ステージをすべて攻略することで報酬としてダイヤ2150個を獲得可能だ。ぜひチャレンジしてみよう。

■UR「ガンダムF91(ツイン・ヴェスバー装備)(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中！

期間限定ユニットとして、UR「ガンダムF91(ツイン・ヴェスバー装備)(EX)」／UR「シーブック・アノー」がピックアップガシャに登場。また、UR「ガンダムF90(A.D.S.混合装着時)(EX)」／UR「デフ・スタリオン」や、期間限定URサポーター「カロッゾ・ロナ&ザムス・ガル」も新登場している。ガシャの開催期間は、2026年7月31日10時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）

※一部非対応機種がございます。

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年4月16日）

PC（Google Play Games）：配信中（2025年10月16日）

PC（DMM GAMES）：2026年7月22日

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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