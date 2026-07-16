UR「ダリルバルデ(Season2仕様)(EX)」などがピックアップガシャに登場！
『ジージェネ エターナル』にて新イベント「Eシミュレーター:U.C.0079」が開催！
バンダイナムコエンターテインメントは7月16日、iOS／Android／PC（Google Play Games）でサービス中のガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』において、新イベント「Eシミュレーター:U.C.0079」を開催。開催期間は、2026年7月31日10時59分まで（予定）。
また、UR「ダリルバルデ(Season2仕様)(EX)」、UR「ミカエリス(Season2仕様)(EX)」などが登場するピックアップガシャや、UR「ガンダム試作3号機(EX)」などが登場する900万DL記念 機動戦士ガンダム シリーズピックアップガシャが開催中だ。
■新イベント「Eシミュレーター:U.C.0079」が開催中！
新イベント「Eシミュレーター:U.C.0079」が開催中。「あの時、アムロがフルアーマーガンダムに搭乗していたら……」といった、アニメとは異なる「ありえたかもしれない歴史」を体験できる新しいイベントとなっている。
今回のイベントでは「一年戦争」の世界を「地球連邦軍」と「ジオン公国軍」両軍からの視点でストーリーを楽しむことができ、「パーフェクトジオング」や「フルアーマーガンダム」といったユニットのほか、「セイラ・マス」や「ララァ・スン」などのキャラクターも登場する。
ぜひ、アニメとは異なる世界の物語を体験してみよう。開催期間は、2026年7月31日10時59分まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※本イベントは今後再登場する可能性があります。
※イベントの詳細はアプリ内をご確認ください。
■UR「ダリルバルデ(Season2仕様)(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中！
UR「ダリルバルデ(Season2仕様)(EX)」／「グエル・ジェターク」、UR「ミカエリス(Season2仕様)(EX)」／「シャディク・ゼネリ」がピックアップガシャに登場。
また、URサポーター「ラウダ・ニール&学園艦」も新登場する。開催期間は、2026年7月31日10時59分まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
■「900万DL記念 機動戦士ガンダムシリーズ ピックアップガシャ」が開催中！
900万DLを記念して、出現するURユニットがシリーズ「機動戦士ガンダム」を持つユニットのみとなったピックアップガシャが開催中。開催期間は、2026年7月31日10時59分まで（予定）。
限定UR「ガンダム試作3号機(EX)」／「コウ・ウラキ」が再登場するほか、UR「ジオング(EX)」／「シャア・アズナブル」、UR「サイコ・ザク(EX)」／「ダリル・ローレンツ」、URサポーター「クローディア・ペール&ビーハイヴ」、「シーマ・ガラハウ&リリー・マルレーン」などがピックアップしている。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
■「ジージェネエターナル PLAY to WATCH 」にて「Eシミュレーター:U.C.0079」紹介中！
新たに体験できるガンダム作品を紹介していく番組「ジージェネエターナル PLAY to WATCH」が配信中。今回は新イベント「Eシミュレーター:U.C.0079」について、番組MCの大河元気さんと一緒に、「機動戦士ガンダム」の物語を振り返りながら「ありえたかもしれない歴史」を体験できるという、その内容に迫っている。まだ試聴していない人は、ぜひチェックしよう。
【番組概要】
動画タイトル：【新イベント紹介】『Eシミュレーター：U.C.0079』ジージェネエターナル PLAY to WATCH 【SDガンダム ジージェネレーション エターナル】
視聴期限：配信中～2026年9月30日まで（予定）
※予告なく変更・終了になることがあります。
配信ページURL：https://bnent.jp/ptwEsim_jp/
出演者：
番組MC：大河元気さん
■DMM GAMES版 事前登録者数が7万人を突破！ 事前登録キャンペーンを開催中
DMM GAMES版の事前登録者数が7万人を突破し、合計でダイヤ1500個のプレゼントが決定した。事前登録者数が10万人を達成すると、合計でダイヤ3000個がもらえるキャンペーンとなっているので、まだ事前登録をしていない人は、この機会にぜひ参加しよう。
なお、DMM GAMES版のサービス開始は2026年7月22日を予定している。配信後にデータ連携をすることで現在プレイしているデータでDMM GAMES版を遊ぶことも可能なので、事前登録をして配信を楽しみに待とう。
▼事前登録はコチラから
https://gget.ggame.jp/jp/dmg/
※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）
※一部非対応機種がございます。
配信日：
iOS／Android：配信中（2025年4月16日）
PC（Google Play Games）：配信中（2025年10月16日）
PC（DMM GAMES）：2026年7月22日
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
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