バンダイナムコエンターテインメントは6月23日、iOS／Android／PC（Google Play Store）で配信中のガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、今後のロードマップとゲームの新情報を紹介する「SDガンダム ジージェネレーション エターナル ロードマップ発表生配信」を配信すると発表。配信日時は、2026年6月24日20時より（予定）。

生配信では、今後のロードマップやガシャ情報ほか、新イベントに関する情報も初解禁予定。見逃せない新情報が盛りだくさんなので、ぜひともチェックしよう。

※番組は予告なく変更・終了になる可能性があります。

＜コンテンツ＞

・今後のロードマップ（追加作品など）情報

・ガシャ情報

・イベント情報

・アップデート情報 ほか

▼配信ページ

https://youtube.com/live/Hz3UWLv9wY0

▼出演者

竹田 海渡さん

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』プロデューサー：小島 省吾氏（バンダイナムコエンターテインメント）

※出演者は予告なく変更になる可能性があります

■「SDガンダム ジージェネレーション エターナル ロードマップ発表生配信」のカウントダウンキャンペーンが開催中

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』公式X（@ggene_eternal）にて、「SDガンダム ジージェネレーション エターナル ロードマップ発表生配信」のカウントダウンキャンペーンを開催中。『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』公式Xをフォロー＆該当ポストをリポストした人の中から、抽選で10名にAmazonギフトカード番号 1万円分をプレゼント。開催期間は、2026年6月24日17時59分まで（予定）。

＜キャンペーン内容＞

「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」公式X（@ggene_eternal）をフォロー＆該当ポストをリポストした人のうち、抽選で10名に以下をプレゼント。

・Amazonギフトカード番号 1万円分……10名

▼公式X

https://x.com/ggene_eternal

※キャンペーンの開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細は『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』公式Xをご確認ください。

■マスターリーグ「SEASON13 ガンダムファイト」が開催中！

現在、マスターリーグ「SEASON13 ガンダムファイト」が開催中。マスターリーグはさまざまなプレイヤーとの力試しを通じてスコアを高め、上位リーグへの昇格を目指すイベントとなる。

報酬として、「SSP化チップ」「SP化チップ」や「アルティメット開発素材UR」「武装強化パーツUR」などを獲得可能。今回はタグ「堅牢」またはタグ「SEEDシリーズ」を持つユニットのステータスが強化される。

また、今回は「地形：地上」のマップで行われる。上位リーグへの昇格を目指して挑戦しよう。開催期間は、2026年6月30日10時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■UR「プロヴィデンスガンダム(EX)」／UR「ラウ・ル・クルーゼ」などがピックアップされたガシャが開催中！

UR「プロヴィデンスガンダム(EX)」／UR「ラウ・ル・クルーゼ」、UR「ジャスティスガンダム(EX)」／UR「アスラン・ザラ」やURサポーター「ムルタ・アズラエル&ドミニオン」などがピックアップされたガシャが開催中。開催期間は、2026年6月30日10時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Store）

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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