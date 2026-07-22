キャンペーンに参加してDMMポイントを消費しアイテムなどを購入すれば、消費ポイントの10％を後日DMMポイント（無償）にて還元！

合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは7月22日、DMM GAMES版『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』（企画・運営元：バンダイナムコエンターテインメント）がリリースされたと発表。

あわせてリリースを記念し、10％ポイントバックキャンペーンを開催している。キャンペーンの詳細は、特設ページをチェックしてほしい。

■キャンペーン参加＆DMMポイント消費で10％ポイントバック

10％ポイントバックキャンペーンの開催期間中に、特設ページからキャンペーンに参加し、DMM GAMES版『ジージェネエターナル』で、DMMポイントを消費しアイテムなどを購入されたユーザーを対象に、消費ポイントの10％を後日DMMポイント（無償）にて還元。10%ポイントバック対象期間は、2026年7月31日23時59分まで。

【参加方法】

1．キャンペーン特設ページから「キャンペーンに参加する」ボタンを押す

2．開催期間中に、DMM GAMES版『ジージェネエターナル』にてDMMポイントを消費

3．後日消費したDMMポイントに対して、10％ポイントバック（還元上限：1万DMMポイント）

※キャンペーン期間中であれば、参加登録とDMM GAMES版『ジージェネエターナル』でのDMMポイント消費の順序は問いません

※消費したDMMポイント÷1.1×11％（還元率10％になるよう調整割合の1％を追加）のDMMポイントを還元します

▼キャンペーン特設ページ

https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=OrYTW8PS

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）

※一部非対応機種がございます。

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年4月16日）

PC（Google Play Games）：配信中（2025年10月16日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2026年7月22日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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