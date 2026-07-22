キャンペーンに参加してDMMポイントを消費しアイテムなどを購入すれば、消費ポイントの10％を後日DMMポイント（無償）にて還元！
DMM GAMES版『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』がついにリリース！10％ポイントバックキャンペーンを開催中
合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは7月22日、DMM GAMES版『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』（企画・運営元：バンダイナムコエンターテインメント）がリリースされたと発表。
あわせてリリースを記念し、10％ポイントバックキャンペーンを開催している。キャンペーンの詳細は、特設ページをチェックしてほしい。
■キャンペーン参加＆DMMポイント消費で10％ポイントバック
10％ポイントバックキャンペーンの開催期間中に、特設ページからキャンペーンに参加し、DMM GAMES版『ジージェネエターナル』で、DMMポイントを消費しアイテムなどを購入されたユーザーを対象に、消費ポイントの10％を後日DMMポイント（無償）にて還元。10%ポイントバック対象期間は、2026年7月31日23時59分まで。
【参加方法】
1．キャンペーン特設ページから「キャンペーンに参加する」ボタンを押す
2．開催期間中に、DMM GAMES版『ジージェネエターナル』にてDMMポイントを消費
3．後日消費したDMMポイントに対して、10％ポイントバック（還元上限：1万DMMポイント）
※キャンペーン期間中であれば、参加登録とDMM GAMES版『ジージェネエターナル』でのDMMポイント消費の順序は問いません
※消費したDMMポイント÷1.1×11％（還元率10％になるよう調整割合の1％を追加）のDMMポイントを還元します
▼キャンペーン特設ページ
https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=OrYTW8PS
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）
※一部非対応機種がございます。
配信日：
iOS／Android：配信中（2025年4月16日）
PC（Google Play Games）：配信中（2025年10月16日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2026年7月22日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
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