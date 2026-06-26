居酒屋「いろはにほへと」で開催中
うなぎ食べ放題＆2時間飲み放題！3500円の夏コースが激アツ
2026年06月26日 18時00分更新
北海道や東北地方を中心に展開する居酒屋「いろはにほへと」は、7月26日までの期間限定で、「うなぎ食べ放題付きセレクトコース」を販売しています。
3500円「うなぎ食べ放題付きセレクトコース」
うなぎ食べ放題に加え、生ビールを含む2時間のプレミアム飲み放題とポテトフライ食べ放題が付く期間限定メニューです。さらに通常メニューから1人最大3品の料理を選べます。
うなぎ食べ放題、ポテトフライ食べ放題、生ビールを含むプレミアム飲み放題、セレクトメニューがセットになったコースです。
セレクトメニューでは、「いろはのザンギ」をはじめ、刺身、焼き物、揚げ物、食事メニュー、デザートなどから1人最大3品を選べます。4人で利用する場合は、グループ全体で最大12品を注文できます。
■うなぎ食べ放題付きセレクトコース 概要
実施期間：7月26日まで ※なくなり次第終了
実施店舗：全国の「いろはにほへと」店舗
価格：1人3500円、小学生1人2000円
制限時間：1人120分
商品内容：
・うなぎ食べ放題
・ポテトフライ食べ放題
・生ビール含むプレミアム飲み放題
・セレクトメニュー（1人最大3品）
セレクトメニュー詳細：
好きな料理を1人3品選べる（例、4名なら最大12品を選択可能）
お刺身、焼き物、揚げ物、お食事メニュー、デザートなど
※一部、2品分や3品分としてカウントする商品もあり
★1品カウント商品（33商品）
昔ながらの中華そば/ざるそば 並/おにぎり 鮭/おにぎり 梅/お茶漬け 鮭/お茶漬け 梅/ごはんセット（ごはん、味噌汁、漬物）/いろはのザンギ（3個）/いろはの味噌だれザンギ（3個）/いももちバター（チーズ味）3個/やげんなんこつ唐揚げ/甘エビ唐揚げ/とうもろこしの天ぷら/ちくわの磯辺揚げ/たこわさび/炙り〆さば/サーモン刺身/温泉玉子のシーザーサラダ/北海道名物ラーメンサラダ/ホタテバター醤油焼き/とろけるレバー/子持ちししゃも/鉄板ふわとろ山芋焼き/枝豆/きゅうりの一本漬け/旨ダレ キャベツ/かに味噌/スパイスパスタ/鶏かわポン酢/梅水晶/クッキー＆クリームアイス/バニラアイス
★2品カウント商品（9商品）
いろはの握り8貫盛り/サーモンといくらの親子盛り/まぐるとねぎとろの２色盛り/お刺身3点（まぐろ、サーモン、天然えび）/極太麺の石鍋モダン焼き/串焼き盛り合わせ（5本）/鉄板牛サイコロステーキ（おろぽんバター）/いろはのナンピザ/明太もっちりチーズのナンピザ
★3品カウント商品（1商品）
お刺身5点舟盛り
うなぎもポテトも食べ放題！
飲み放題やポテトフライ食べ放題まで付いたうなぎ食べ放題という、インパクト抜群の企画がスタートしています。さらに好きな料理を選べるため、グループで利用するとさまざまなメニューを楽しめそうです。
土用の丑の日シーズンに向けて、うなぎを思い切り味わいたい人には気になる内容ではないでしょうか。この機会に足を運んでみては？
※価格は税込み表記です。
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