「めっちゃカメレオン」まさかの新キャラ追加 金曜には“大きめの新要素”も実装予告
インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏は6月25日、Steam向け擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」にて、1.9.0アップデートを実施したと発表。まさかの追加キャラクター「キューブ」を実装している。
《めっちゃカメレオン》— LEMORION🌌レモリオン (@lemorion1224) June 24, 2026
アップデート1.9.0が配信されました！
✅新しいキャラクター「キューブ」が追加されました。
✅ゲーム開始前にキャラクターを個別で選択できるようになりました。
✅ゲーム開始前に選択されているマップを確認できるようになりました。… pic.twitter.com/jHzV35tX6M
本作は、いわゆる「かくれんぼ」のゲーム。最大の特徴は隠れる側が「自分の体に絵を描いて擬態できる」というもの。隠れ場所、ポーズ、そして“画力”がものを言うゲームとなっており、どう隠れるのかに個性が出る。
今回のアップデートでは操作キャラクターを丸みを帯びた人型か、角ばった人型かで選択可能に。ゲーム開始前にそれぞれのプレイヤーごとに選択できる。また、ゲーム開始前に選択されているマップを確認できるようになり、待ち時間の間に「どこへ隠れようかなー」と考えられるようになった。
そのほか、隠れプレイヤーの位置がずれにくくなる、一部のポーズが途中で止まる問題の修正、ハンターのショットガンの発射ディレイが1.5sから2.0sに増加するなどの調整を実施。
さらに、「金曜日あたりに大きめの新要素が来ます」と、さらなるアップデートを予告している。爆発的ヒットを迎え、コンシューマーへの移植なども期待されている本作。まだまだ進化が止まる様子は見えない。
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