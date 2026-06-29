インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏は6月27日、Steam向け擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」がGeForce NOWに対応したことを発表した。これにより、Macやスマートフォンでも本作をプレイ可能となる。

GeForce NOWは、NVIDIAが提供するクラウドゲーミングサービス。ゲームの処理はNVIDIAのサーバー側で処理するため、ネット回線さえあれば端末のスペックに関わらず遊べるようになる。ただし、あらかじめSteamやEpic Games Storeなどのプラットフォームでソフトを購入しておく必要がある点に注意だ。

「めっちゃカメレオン」自体はMacで遊べないが、GeForce NOWを利用することでプレイ可能に。これでより幅広い層が本作を楽しめることだろう。この機会に1000万本突破の大ヒットで話題の“擬態かくれんぼ”を遊んでみては？

なお、作者は精力的にアップデートを続けており、直近では「隠れ側が2体までの分身を生み出せる機能実装」「ハンター側のTPS視点追加」「家具などのランダム要素を実装」など、新たな遊びやマンネリを防ぐ対応などを実施している。