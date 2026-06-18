売上300万本超の「めっちゃカメレオン」わずか2ヵ月で開発
いまSteamで爆発的に売れている擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」をご存じだろうか。リリースからわずか1週間で300万本を売り上げたタイトルで、直感的にわかるルールが好評を博している。
本作を開発したLEMORION（レモリオン）氏とHAGANEIRO（はがねいろ）氏は6月18日、自身のXにてユーザーからの質問に回答した。
それによると、開発期間はわずか2カ月ほどで、前作からの機能も含めれば合計で4～5ヵ月とのこと。レモリオン氏がまず提案し、1日後にははがねいろ氏がシステムを、レモリオン氏がマップ／モデルの制作に着手。作りながら仕様を随時調整する形で制作していると説明していた。
めっちゃカメレオンの開発期間は2ヶ月です— HAGANEIRO/はがねいろ (@haganeiro_fn) June 18, 2026
前作から使い回した機能などを含めるとすると合計大体4~5ヶ月です
#めっちゃカメレオン
また、一部の界隈から「同接20万人？サーバー代ヤバそう」という声もあがっていたが、実際はEOS（Epic Online Services）を使用しており、費用0円で運営されていることも判明している。
マッチングもろもろ全部EOSを使ってるので無料です、あと広告費は1円も使ってません— HAGANEIRO/はがねいろ (@haganeiro_fn) June 17, 2026
多く寄せられる質問への回答として、「パブリッシャーは募集していない」「配信は法人個人に関わらずSteamページのガイドラインに従ってもらえればOK」「GitHubアカウントのは偽物」「バグ報告や提案は公式Discordまで」などとしている。
なお、レモリオン氏いわく「DMとメールの量が多すぎて返信しきれない」とのこと。急に大ブレイクしたゲームだけに注目を集めている形だが、開発者はわずか2名。あまり負担にならないよう、無茶な連絡は控えた方がよさそうだ（実際、過労を心配するユーザーの声も）。
《めっちゃカメレオン》— LEMORION🌌レモリオン (@lemorion1224) June 18, 2026
DMとメールの量が多すぎて返答しきれない為、よく頂くものを書き出しておきます。
・パブリッシャー
現在募集していません。
・配信
法人個人に関わらずSteamページのガイドラインに従って貰えれば問題ありません。
・GitHubアカウント…
それはそれとして、本日バージョン1.4.0アップデートが実施。新公式マップ「シュガーランド」が追加されたり、検索でサーバーがゲーム進行中かを確認できるようになったという。この週末は友人や家族と「めっちゃカメレオン」してみてはいかがだろうか。
【めっちゃカメレオン】— LEMORION🌌レモリオン (@lemorion1224) June 17, 2026
アップデート1.4.0が配信されました
✅新規
・新公式マップ「シュガーランド」を追加
・検索でサーバーがゲームが進行中かを確認できるように
✅不具合/修正
・ログイン認証の不具合を調整
・ペイントモードのまま発見されるとモードを終了できなくなるバグを修正… pic.twitter.com/KLYjFTXav3
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