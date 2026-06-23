インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏は6月22日、Steam向け擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」にて、1.7.0アップデートを実施したと発表。新たな公式マップ「大阪」を追加するなどしている。

本作は、いわゆる「かくれんぼ」のゲーム。最大の特徴は隠れる側が「自分の体に絵を描いて擬態できる」というもの。隠れ場所、ポーズ、そして“画力”がものを言うゲームとなっており、どう隠れるのかに個性が出る。

今回のアップデートで追加された大阪マップでは、かに道楽ならぬ「うに道楽」があるなど、現実の大阪をモチーフにしたオブジェクトが多数用意。個性的な看板が多いので、擬態しがいがありそうだ。

ユーザーからは「大阪マップガチで気になる」「まさかの道頓堀かい」「ネオ大阪って感じでよい」「めっちゃ狭いのでルール調整いりそう」「20人で行ったら人口密度高くて笑ったｗ」などの声が寄せられていた。