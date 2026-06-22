「めっちゃカメレオン」売上700万本突破、“カメレオンライク”派生ゲームも登場
インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏は6月22日、Steam向け擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」の売上が700万本を達成したと報告。リリースから12日目の記録になる。
《めっちゃカメレオン》— LEMORION🌌レモリオン (@lemorion1224) June 21, 2026
売上7️⃣0️⃣0️⃣万本達成！ありがとうございます！
✅今日か明日に日本がテーマの公式マップが実装予定です。 pic.twitter.com/FZ839207nT
本作は、いわゆる「かくれんぼ」のゲーム。最大の特徴は隠れる側が「自分の体に絵を描いて擬態できる」というもの。隠れ場所、ポーズ、そして“画力”がものを言うゲームとなっており、どう隠れるのかに個性が出る。
精力的にアップデートも実施しており、隠れプレイヤーのサイズ変更が可能になったり、答え合わせ時に「いいね」を押せるようになったりと、新たな遊びができそうな進化を遂げている。
また、人型の粘土になって色やポーズを変え背景に溶け込む「カメレオンライク」な派生ゲーム「SKINSHIFT TOGETHER」という作品も登場（まだ発売されていない）。こうした擬態かくれんぼゲームは「8番出口ライク」「ヴァンサバライク」のように、1つのゲームジャンルとなっていくのか。引き続き注目したい。
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