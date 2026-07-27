インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏は7月26日、Steam向け擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」のバージョン3.3.0をリリースしたと発表。新キャラクターとして「ふくよか」が追加された。

本作は、いわゆる「かくれんぼ」のゲーム。最大の特徴は隠れる側が「自分の体に絵を描いて擬態できる」というもので、ただ物陰に隠れるよりも“視界に入ってるけどバレてない”隠れ方をするとより気持ちよくなれる。

追加されたのは「キューブ」に続く第3のキャラクター「ふくよか」。初期のキャラクターよりも面積が大きくなっており、擬態のために描くスペースが広がっているのが特徴だ。

また、同日には3.2.0アップデートで新エモート12種も追加されており、キャラクターと合わせてさらに遊びの幅が広がっていると言えそうだ。

本作においてはここ数日、MODマップのマルウェア混入や公式Discordの乗っ取りなど問題が立て続けに発生。現在はどちらも解決済みで、安全に楽しく遊ぶことができる。

ユーザーからは「人気者は大変だ」「マジでお疲れさまです、ゆっくり休んでください」「アプデ頻度や問題対応が早すぎて、頼むから寝てくれって気持ちといいぞもっとやれって気持ちが混在している」など、作者への労いおよび感謝の声が寄せられている。

「めっちゃカメレオン」は、8月3日まで15％オフセールを実施中。通常790円のところ671円で購入できるので、ぜひ遊んでみては。