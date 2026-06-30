田口和裕の「ChatGPTの使い方！」 第50回
複数のAIを使い分ける“司令塔”、Sakana Fuguの実力を試した
2026年06月30日 07時00分更新
AIを日常的に使っていると、コードならClaude、調査ならGemini、文章ならChatGPTといった具合に、得意分野にあわせてモデルを使い分けている人も多いだろう。とはいえ、毎回どれに頼むか考えるのは地味に面倒だ。6月22日にSakana AIが発表した「Sakana Fugu」を使えば、1つのAPIを呼び出すだけでモデル選びを任せられるという。さっそく試してみよう。
AIモデル選びをFuguに任せる
Sakana Fuguの公式ページでは、このサービスを「マルチエージェントを指揮する、一つのモデル」と説明している。「一つのモデル」とは、巨大なAIを新しく1つ作ったという意味ではない。OpenAI、Google、Anthropicなどのフロンティアモデルに、Sakana自身のモデルも加えた複数のAIを裏側で使い、ユーザーには1つのAPIとして見せるという考え方だ。図版でモデルが並ぶ「LLM Pool（モデルの集まり）」が、この束ねられたモデル群にあたる。
Fuguには、「Fugu」と「Fugu Ultra」の2つのモデルが用意されている。Fuguは応答速度と品質のバランスを取った標準モデルで、日常的なコーディングや対話的な作業に適している。一方のFugu Ultraは、複雑で多段階の推論が必要な場面に向いている。より多くの専門エージェントを連携できるぶん、論文の再現や文献・特許調査といった重い作業が得意だ。
CodexやClaude Codeのような開発支援ツールにも、複数の作業を並行して進めたり、サブエージェントを使ったりする仕組みはある。だがFuguは開発環境ではないし、ChatGPTやClaude、Geminiといったチャットサービスの置き換えでもない。これらのサービスには、チャット画面、ファイル操作、Googleアプリとの連携など、モデル以外の機能も含まれている。Fuguはそうしたアプリ環境ではなく、API経由でモデル選びを任せる入口だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第49回
AIAIはデザイナーの代わりになる？ Claude Designを試してわかった実用度
-
第48回
AIChatGPT春の大刷新、何が変わった？ GPT-5.3/5.4を整理する
-
第47回
AI9Bなのに120B超え!? Qwen3.5-9BがローカルAIの常識を変えた
-
第46回
AI面倒なファイル整理、AIに丸投げできる？ 「Claude Cowork」をガチ検証
-
第45回
AI面白すぎて危険すぎ！ PCを“勝手に動かす”AI、OpenClaw（旧Moltbot／Clawdbot）とは
-
第44回
AI「こんなもの欲しいな」が、わずか数時間で形になる。AIツール「Google Antigravity」が消した“実装”という高い壁
-
第43回
AIChatGPT最新「GPT-5.2」の進化点に、“コードレッド”発令の理由が見える
-
第42回
AIChatGPT、Gemini、Claude、Grokの違いを徹底解説！仕事で役立つ最強の“AI使い分け術”【2025年12月最新版】
-
第41回
AI中国の“オープンAI”攻撃でゆらぐ常識 1兆パラ級を超格安で開発した「Kimi K2」 の衝撃
-
第40回
AI無料でここまでできる！ AIブラウザー「ChatGPT Atlas」の使い方
- この連載の一覧へ