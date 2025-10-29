田口和裕の「ChatGPTの使い方！」 第40回
無料でここまでできる！ AIブラウザー「ChatGPT Atlas」の使い方
2025年10月29日 07時00分更新
OpenAIが10月21日に公開した「ChatGPT Atlas」は、ブラウザとChatGPTを一体化した新しいWebブラウザだ。現時点ではmacOS向けに提供されており、Windowsやモバイル版は今後の提供が予定されている。ふだんのWeb閲覧に加え、いま開いているページの要点整理や文章の書き換えといった作業を、サイドバーのChatGPTにそのまま任せられる。別タブへ切り替えて指示する必要がなく、作業の流れを途切れさせないAIブラウザというのが最大の特徴だ。
まずはインストール
さっそくインストールしてみよう。MacユーザーならChatGPTを開くとこのような画面が表示されるので「Download」をクリックすればよい。表示されていない場合はChatGPT Atlasのページからダウンロードしよう。
ダウンロードが終わったらいつものようにアプリアイコンをアプリケーションフォルダーにドラッグ。
インストラクション画面が表示されるので「ChatGPTを使用してログイン」をクリック。
「Chrome」または「Safari」を利用している場合、ブックマークをそのままインポートすることができる。どちらかを選んで「インポートを開始」をクリック。
ChatGPT Atlasはユーザーのブラウズ履歴を記録し、それを元にスマートな回答や先を見越した提案ができるようになっている。これを活かすためにメモリー機能を「オンにする」必要がある。なお「スキップする」を選ぶとこの機能は使えないが、履歴が記録されることもない。
ChatGPT Atlasをデフォルトブラウザーとして使用したい場合は「デフォルトに設定する」をクリック。また、引き続き以前のブラウザーをデフォルトにしておきたい場合は「スキップする」をクリックだ。
以上でChatGPT Atlasのインストールは完了だ。
