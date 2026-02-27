田口和裕の「ChatGPTの使い方！」 第46回
面倒なファイル整理、AIに丸投げできる？ 「Claude Cowork」をガチ検証
2026年02月27日 17時00分更新
2026年1月、「Claude」専用のデスクトップアプリ「Claude Desktop」に、新たなモード「Cowork」が加わった。このモードは従来の「Chat」モードのように単に質問に答えるだけでなく、ローカルフォルダにアクセスし、実際にファイルを整理し、成果物を生成することができる、従来の対話型AIとは一線を画す作業実行型モードだ。
今回はClaude Desktopが備えるChat／Cowork／Codeの3モード構造を整理しつつ、Coworkの挙動と実用性を検証していく。Claudeはどこまで「相談相手」から「作業者」へ踏み込んだのか、確認してみよう。
Claude Desktopの3モード構造
Claude Desktopを起動すると、画面上部にはChat／Cowork／Codeの3つのタブが並ぶ。従来のように、ひとつのチャット画面で何でも答える設計ではない。質問に答えるモード（Chat）、ローカルファイルを操作するモード（Cowork）、コードを書くモード（Code）と、実行できる範囲が最初から分かれている。見た目の違いというより、「どこまで実際に動くのか」を切り分けた構成だ。
|用途
|Chat
|Cowork
|Code
|質問・相談・壁打ち
|◎
|×
|×
|文章の校正・添削
|◎
|○
|×
|ファイル整理・リネーム
|△
|◎
|○
|資料・レポート作成
|○
|◎
|×
|データ分析・集計
|○
|◎
|○
|コーディング・開発
|△
|×
|◎
|外部サービス連携
|△
|◎
|○
◎ 最適／○ 可能／△ 条件つき／× 不向き
Chatは従来型の対話モードだ。Claudeと自然言語でやり取りし、質問応答、要約、翻訳、企画の壁打ちなどに使う。ファイルを添付して解析することはできるが、ローカルフォルダへ常時アクセスして作業を実行する仕組みではない。あくまで入力に対して応答を返す形式で、従来のWeb版Claudeとほぼ同じ使い勝手だ。
Coworkは対話専用ではなく、許可したローカルフォルダにアクセスして実際にファイルを操作できるモードだ。整理や再構成、新規文書の生成と保存まで実行し、結果はテキストではなく実ファイルとして残る。操作のたびに確認が入り、承認後に実行される。現在はResearch Preview段階で、有料プランのみ利用可能だ。
Codeは開発向けのモードだ。ターミナルを使った処理を実行でき、ソースコードの編集、ライブラリの追加、依存関係のインストール、ビルドやテストの実行まで指示できる。単にコード例を出力するのではなく、実際にプロジェクトを操作する前提の設計になっている。
3つの役割は明確だ。Chatは質問や相談に答えるモード、Coworkはローカルファイルを扱うモード、Codeは開発環境そのものを動かすモード。それぞれ実行できる範囲が最初から分かれている。
この連載の記事
-
第45回
AI面白すぎて危険すぎ！ PCを“勝手に動かす”AI、OpenClaw（旧Moltbot／Clawdbot）とは
-
第44回
AI「こんなもの欲しいな」が、わずか数時間で形になる。AIツール「Google Antigravity」が消した“実装”という高い壁
-
第43回
AIChatGPT最新「GPT-5.2」の進化点に、“コードレッド”発令の理由が見える
-
第42回
AIChatGPT、Gemini、Claude、Grokの違いを徹底解説！仕事で役立つ最強の“AI使い分け術”【2025年12月最新版】
-
第41回
AI中国の“オープンAI”攻撃でゆらぐ常識 1兆パラ級を超格安で開発した「Kimi K2」 の衝撃
-
第40回
AI無料でここまでできる！ AIブラウザー「ChatGPT Atlas」の使い方
-
第39回
AIxAI「Grok」無料プラン徹底ガイド スマホ＆PCの使い方まとめ
-
第38回
AI【無料】「NotebookLM」神機能“音声概要”をスマホで使おう！ 難しい論文も長〜いYouTubeも、ポッドキャスト化して分かりやすく
-
第37回
AIOpenAIのローカルAIを無料で試す RTX 4070マシンは普通に動いたが、M1 Macは厳しかった…
-
第36回
AI無料で「Gemini 2.5 Pro」が使える！グーグル「Gemini CLI」の使い方を簡単解説
- この連載の一覧へ