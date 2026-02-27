2026年1月、「Claude」専用のデスクトップアプリ「Claude Desktop」に、新たなモード「Cowork」が加わった。このモードは従来の「Chat」モードのように単に質問に答えるだけでなく、ローカルフォルダにアクセスし、実際にファイルを整理し、成果物を生成することができる、従来の対話型AIとは一線を画す作業実行型モードだ。

今回はClaude Desktopが備えるChat／Cowork／Codeの3モード構造を整理しつつ、Coworkの挙動と実用性を検証していく。Claudeはどこまで「相談相手」から「作業者」へ踏み込んだのか、確認してみよう。

Claude Desktopの3モード構造

Claude Desktopを起動すると、画面上部にはChat／Cowork／Codeの3つのタブが並ぶ。従来のように、ひとつのチャット画面で何でも答える設計ではない。質問に答えるモード（Chat）、ローカルファイルを操作するモード（Cowork）、コードを書くモード（Code）と、実行できる範囲が最初から分かれている。見た目の違いというより、「どこまで実際に動くのか」を切り分けた構成だ。

用途 Chat Cowork Code 質問・相談・壁打ち ◎ × × 文章の校正・添削 ◎ ○ × ファイル整理・リネーム △ ◎ ○ 資料・レポート作成 ○ ◎ × データ分析・集計 ○ ◎ ○ コーディング・開発 △ × ◎ 外部サービス連携 △ ◎ ○

◎ 最適／○ 可能／△ 条件つき／× 不向き

Chatは従来型の対話モードだ。Claudeと自然言語でやり取りし、質問応答、要約、翻訳、企画の壁打ちなどに使う。ファイルを添付して解析することはできるが、ローカルフォルダへ常時アクセスして作業を実行する仕組みではない。あくまで入力に対して応答を返す形式で、従来のWeb版Claudeとほぼ同じ使い勝手だ。

Coworkは対話専用ではなく、許可したローカルフォルダにアクセスして実際にファイルを操作できるモードだ。整理や再構成、新規文書の生成と保存まで実行し、結果はテキストではなく実ファイルとして残る。操作のたびに確認が入り、承認後に実行される。現在はResearch Preview段階で、有料プランのみ利用可能だ。

Codeは開発向けのモードだ。ターミナルを使った処理を実行でき、ソースコードの編集、ライブラリの追加、依存関係のインストール、ビルドやテストの実行まで指示できる。単にコード例を出力するのではなく、実際にプロジェクトを操作する前提の設計になっている。

3つの役割は明確だ。Chatは質問や相談に答えるモード、Coworkはローカルファイルを扱うモード、Codeは開発環境そのものを動かすモード。それぞれ実行できる範囲が最初から分かれている。