2026年2月から3月にかけ、Alibaba傘下のQwenチームがLLM「Qwen3.5」シリーズを順次公開した。2月16日にフラッグシップのQwen3.5-397B-A17B（397Bパラメータ、うちアクティブ17B）を皮切りに、2月24日にMediumシリーズ（27B dense、35B-A3B、122B-A10B）、3月2日にSmallシリーズ（0.8B、2B、4B、9B）と段階的に展開。全モデルがApache 2.0ライセンスで、商用利用も無償で可能だ。

今回フォーカスするのは、このSmallシリーズの頂点に立つ9Bモデルだ。「9Bごときで何ができる」と思うかもしれないが、ベンチマークでは120Bを超える既存モデルを複数の指標で上回っている。なぜ9Bなのにそれほど強いのだろうか。鍵はアーキテクチャの刷新にある。

Qwen3.5の技術的な新しさ

LLMのアーキテクチャといえば、長らく「Transformer一択」だった。その中核をなすのは、入力されたすべてのトークンが互いの関連度を計算するSoftmax Attentionという仕組みだ。精度は高いが、「全員が全員を参照する」方式はトークン数が増えると計算量とメモリが急激に膨らむ。ローカルLLMで長文処理が重くなるのは、主にこの構造が原因だった。

そこでQwen3.5が採用したのが、Gated DeltaNetハイブリッドアーキテクチャと呼ばれる設計だ。Transformerブロック4つのうち3つを新機構の「Gated DeltaNet」に置き換え、残り1つだけ従来のSoftmax Attentionを残している。つまり処理の大半を軽量な新方式で担わせつつ、精度に必要なAttentionは最小限だけ保持する構成だ。

Gated DeltaNetを一言で言うと、「Attentionの計算を減らしながら長文処理を効率化する軽量な系列処理機構」だ。通常のAttentionは全トークン間の関係を毎回計算するため、文章が長くなるほどメモリを食い続けるが、Gated DeltaNetは処理する情報を固定サイズのメモリに圧縮・更新する方式を取る。直近の重要な情報だけを手元に残しながら会話を進める、というイメージに近い。つまり、メモリ使用量の増加を大幅に抑えられる。

この仕組みのおかげで、9Bという小型モデルでも262Kトークンのネイティブコンテキスト長を実現できている。262Kトークンはおおよそ文庫本2〜3冊分のテキストに相当する。長い論文を丸ごと読ませる、大量のコードベースを一度に渡す、といった用途が16GBのMacで現実的になる。大規模モデルでないと扱えなかった長文タスクが、ローカルで動く9Bに降りてきたのだ。

アーキテクチャ以外の仕様も確認しておこう。語彙サイズは約25万トークンで、201言語に対応する。日本語を含む多言語性能については次のベンチマーク節で触れる。推論時には思考過程を出力するThinkingモードと即答するNon-thinkingモードを切り替えられ、タスクに応じて速度と精度のバランスを調整できる。ただしローカル環境（特にGGUF版）では挙動が安定しないケースもある。

ベンチマーク比較：9Bの「異次元」な性能

結果は一様ではない。GPQA Diamond（大学院レベルの科学推論）では9BがGPT-OSS-120Bの80.1を上回る81.7を記録し、長文処理（LongBench v2）でも55.2対48.2と7ポイント差をつけた。指示追従（IFEval）とマルチモーダル推論（MMMU-Pro）でも9Bがトップだ。一方、数学コンテスト（HMMT Feb 25）ではGPT-OSS-120Bの90.0に対して83.2と届かない。得意・不得意はある。とはいえ、13倍以上のパラメータを持つモデルと互角以上に渡り合える9Bが、16GBのMacで動くという事実は変わらない。

実用面で注目したいのが指示追従（IFEval）の91.5だ。「箇条書きで答えよ」「100字以内で要約せよ」といった制約を正確に守れるかを測る指標で、チャットボットやエージェント用途での信頼性に直結する。比較モデルがいずれも88〜89点台に収まる中、9Bだけが91点台に乗っている。

ビジョン性能も見逃せない。マルチモーダル推論を測るMMMU-ProでGPT-OSS-120Bの57.2を大きく引き離す70.1を記録している。Qwen3.5は前世代と異なりビジョン機能をモデルに統合した設計のため、テキストと画像を同列に扱える。9Bというサイズながら、マルチモーダルAIとしても十分な水準に達している。

ただし、ベンチマークはあくまで特定タスクの指標だ。実際の使用感がどう出るかは、ダウンロードして確かめてみよう。