2026年3月、OpenAIのChatGPTは短期間で大きく様変わりした。3月3日に日常利用の中核となるGPT-5.3 Instantが導入され、過剰に丁寧で説教臭い「AI特有の文体」の抑制とハルシネーションの低減が図られた。続く3月5日には高度な推論を担うGPT-5.4が登場。ChatGPTではGPT-5.4 Thinkingとして、APIとCodexではGPT-5.4として展開され、最上位のGPT-5.4 Proとともに、PCを直接操作するComputer Use機能が大きな注目を集めた。

3月17日にはエージェント利用向けの小型モデルGPT-5.4 miniとnanoも加わった。1月に先行導入されていた個人向けプラン「Go」と合わせ、ライトユーザーからプロフェッショナルまでをカバーする「2026年春の新体制」がこれで出揃った形だ。

GPT-5.3 Instantとは何か

3月3日に導入されたGPT-5.3 Instantは、日常的なChatGPT利用においてもっとも影響が大きい更新だ。改善点は3つある。

1つ目はAnti-Cringeだ。AI特有の過剰なお世辞や不必要なへりくだり、太字・箇条書きの乱用を抑える改善である。「表現をおとなしくする」というより、会話や実務文書に混じる「いかにもAIが書いた」という浮いた感じをなくし、やり取り全体を素直にする狙いがある。

日本語環境では特に効果がわかりやすい。これまでのAIにありがちだった過剰に慇懃な敬語の連続や、メール冒頭の「お世話になっております」といった定型文が大幅に影を潜めた。生成した文章をそのままビジネスメールやチャットに貼り付けても、ほとんど手を入れずに済むレベルになっている。

2つ目は、無理な断定を減らす改善だ。OpenAIはGPT-5.3 Instantについて、より正確な回答を返しつつ、不要な但し書きや過度に断定的な言い回しを減らしたと説明している。ポイントは速さではなく、わからないことをわからないままにしておける誠実さだ。調べ物や下書きの補助として使うなら、この差は使っていくうちに効いてくる。

3つ目は、検索時の文脈理解と応答品質の向上だ。検索クエリの把握精度や、会話の流れに沿った回答の自然さが改善されている。検索を併用したとき、欲しい情報にすんなりたどり着けるかどうかは使い勝手を大きく左右する。地味な更新ではあるが、ChatGPTを毎日使う人ほど積み重なって効いてくる類の改善だ。