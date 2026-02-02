田口和裕の「ChatGPTの使い方！」 第45回
面白すぎて危険すぎ！ PCを“勝手に動かす”AI、OpenClaw（旧Moltbot／Clawdbot）とは
2026年02月02日 17時00分更新
近年の生成AIは、プロンプトに答える受動的なツールから、指示を受けて自ら動くエージェントへと姿を変えつつある。その流れの最前線として注目を集めているのが、OpenClaw（旧Moltbot／Clawdbot）だ。AIが助言するだけでなく、実際の作業を代行してくれるという新しい体験が支持を集める一方で、セキュリティ面への強い懸念も同時に指摘されている。ここでは、OpenClawとはいったいなんなのか、なぜ評価が大きく割れているのかを、非エンジニア向けに整理する。
OpenClawとは何か（旧Moltbot／Clawdbot）
OpenClawは、開発者のPeter Steinberger氏が公開したオープンソースのAIエージェントだ。もともとはClawdbot（あるいはClaudbot）という名称でGitHub上に登場し、生成AIにPC操作を委ねるという大胆な設計で注目を集めた。週末の個人プロジェクトとして始まったものだが、その規模と影響力は急速に拡大し、短期間で大きなコミュニティを形成している。
OpenClawは、ClaudeやGPT-4oといった大規模言語モデルを「脳」として使いながら、ユーザーのPCに接続し、ファイル操作やコマンド実行を実際に行なう。従来のチャット型生成AIが、テキストで助言するところまでにとどまっていたのに対し、操作そのものを任せられる点が大きな違いだ。
名称は短期間のうちに二度変更されている。初期のClawdbotはAnthropicの「Claude」と混同されやすく、商標上の懸念が指摘された。そこで一度、「脱皮（Molt）」を意味するMoltbotに改名したが、2026年1月末にはさらにOpenClawへと変わっている。開発者によれば、語感の問題に加え、プロジェクトの「Open」な姿勢をより明確にする狙いがあるという。
重要なのは、OpenClawが特定の巨大テック企業による公式サービスではない点だ。法人化や組織化の動きは見られるものの、基本的にはコミュニティ主導のオープンソースプロジェクトであり、商用製品のような包括的なサポートや安全保証が前提にあるわけではない。この立ち位置が、後に評価や受け止め方が大きく分かれる要因になっている。
何ができるのか。「相談相手」から「実務の代理人」へ
OpenClawは、生成AIに「判断」だけでなく「実行」まで任せられる点が特徴だ。従来の生成AIは、やり方を説明したりコード例を示したりするところまでだったが、OpenClawは自然言語で指示すると、ユーザーのPC上で実際の作業を進めてくれる。たとえば「デスクトップに散らばった古いファイルを日付別に整理して」と指示すれば、フォルダ構成を確認し、ファイルを移動するところまで自動で処理するということだ。
ブラウザ操作も同様だ。OpenClawはヘッドレスブラウザ（バックグラウンドで動くブラウザ）を使い、人間の代わりにWebサイトを巡回する。これにより、チャットUIだけでは難しかった検索や比較、情報の整理といった複数の工程を、ひとつの指示でまとめて行える。たとえば、中古車サイトを定期的にチェックして条件に合う物件を集め、価格交渉用の文面まで下書きするといった使い方などが考えられる。
また、OpenClawには数日前の指示や状況を記憶しておく仕組みがあり、決まった時間に情報をまとめて報告する定期タスクなども設定できる。さらに、外部サービスを操作するためのスキル拡張も用意されており、Spotifyの再生制御や業務の自動化など、用途に応じて役割を広げられる。単なる相談相手ではなく、実務を引き受ける存在へと踏み込んでいる点が、従来の生成AIとの決定的な違いだ。
この連載の記事
-
第44回
AI「こんなもの欲しいな」が、わずか数時間で形になる。AIツール「Google Antigravity」が消した“実装”という高い壁
-
第43回
AIChatGPT最新「GPT-5.2」の進化点に、“コードレッド”発令の理由が見える
-
第42回
AIChatGPT、Gemini、Claude、Grokの違いを徹底解説！仕事で役立つ最強の“AI使い分け術”【2025年12月最新版】
-
第41回
AI中国の“オープンAI”攻撃でゆらぐ常識 1兆パラ級を超格安で開発した「Kimi K2」 の衝撃
-
第40回
AI無料でここまでできる！ AIブラウザー「ChatGPT Atlas」の使い方
-
第39回
AIxAI「Grok」無料プラン徹底ガイド スマホ＆PCの使い方まとめ
-
第38回
AI【無料】「NotebookLM」神機能“音声概要”をスマホで使おう！ 難しい論文も長〜いYouTubeも、ポッドキャスト化して分かりやすく
-
第37回
AIOpenAIのローカルAIを無料で試す RTX 4070マシンは普通に動いたが、M1 Macは厳しかった…
-
第36回
AI無料で「Gemini 2.5 Pro」が使える！グーグル「Gemini CLI」の使い方を簡単解説
-
第35回
AI【無料】グーグル神AIツール5選 「Google AI Studio」はこれがやばい
- この連載の一覧へ