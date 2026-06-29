今だけ！約3倍サイズ「1ポンドハンバーグ」30日まで　ビッグボーイ

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは「6月の29(肉)の日」企画を6月28日～30日までの期間開催中です。
今月は、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグを使用した特別メニュー2品が登場。
通常の手ごねハンバーグの約3倍の大きさに仕上げた「1ポンド手ごねハンバーグ（450g）」と、ハンバーグにそれぞれチーズ・ベーコン・目玉焼きをのせた「3種のトリオハンバーグ（300g）」が揃います
▲1ポンド手ごねハンバーグ（450g）1639円
通常の「手ごねハンバーグ」の約3倍のボリュームが“29(肉)の日”にふさわしい一品です。オーブンでじっくりと焼き上げることで旨みと肉汁を閉じ込め、ふっくらジューシーに仕上げたといいます。
▲3種のトリオハンバーグ（300g）1639円
手ごねハンバーグに、濃厚なチェダーチーズや香り高い自社製ベーコン、目玉焼きをトッピングした、3つの異なるおいしさを一度に楽しめる商品です。
ソースは4種類（デミグラス、ステーキ、玉ねぎ、ガーリック）の中から2種類を選択可能です。
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（※文中の価格はすべて税込）
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