約1.5倍でボリューム満点！ファミマ「ぼんご監修」に新作おむすび

ファミリーマートは6月9日より、おにぎり専門店「ぼんご」監修による新商品「大きなおむすび」2種類を発売します。

2025年3月に発売した「ぼんご監修おむすび」シリーズは、これまで累計1500万食を突破する人気商品となっています。

今回は、定番手巻おむすびの約1.5倍サイズとなる「大きなおむすび」シリーズの新作として「まぐろたたきと生たらこ」と「鳥唐揚げマヨネーズ」の2種類をラインアップ。いずれも、ぼんご店舗で人気の具材をもとに開発されています。

▲ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ 348円

「まぐろたたき」と、ぼんごで人気の「生たらこ」を組み合わせた一品です。

まぐろたたきにはほのかにわさびの辛味を効かせ、マヨネーズでコクを加えた仕立てで、まぐろの旨味と生たらこの満足感が楽しめるとしています。

▲ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ 358円

ぼんごの人気具材「鳥唐揚マヨネーズ」をイメージした商品です。

醤油の旨味をしっかりと下味に付けた鳥唐揚げに甘辛いタレを絡め、マヨネーズのコクと組み合わせることで、ごはんが進む味わいを再現したといいます。

コンビニおにぎりの域を超えた？

「まぐろたたきと生たらこ」と「鳥唐揚げマヨネーズ」のどちらもしっかりボリュームのあるおむすびで、満足感のあるランチや軽食を探している人には気になるラインアップです。

話題の「ぼんご」監修シリーズの新作を、この機会に試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。