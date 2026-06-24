ドミノ・ピザ「持ち帰り半額」を終了　デリバリーは値下げ

ドミノ・ピザで価格改定「お持ち帰り半額」を終了

宅配ピザ「ドミノ・ピザ」では6月29日より、およそ14年ぶりとなるブランドリニューアルを実施し、価格体系を見直します。



持ち帰りでは既存商品の値上げを行うと同時に、デリバリー価格より30％オフとなる「お持ち帰り割」を新たに導入します。ドミノ・ピザでは従来「持ち帰り半額」を実施していましたが、今回の見直しにより終了する形となります。



一方で、デリバリーでは「市場の需要高まりを受けた」として既存商品の値下げを実施。また、一部サイドメニューについても値下げを行います。



（例：ドミノ・デラックス ※右が6月29日改定後の価格）

【持ち帰り】

・Sサイズ 1290円 → 1740円（+450円）

・Mサイズ 1590円 → 2020円（+430円）

・Lサイズ 1940円 → 2510円（+570円）

【デリバリー】

・Sサイズ 2580円 → 2490円（-90円）

・Mサイズ 3180円 → 2890円（-290円）

・Lサイズ 3880円 → 3590円（-290円）

ほぼすべての商品でチーズ20％増量！

また、ブランドロゴを刷新するほか、一部商品の仕様を変更します。

定番生地「ハンドトス」のレシピを変更し、耳部分にもチーズやトッピングをのせる仕様へと刷新します。

また、ほぼすべてのピザでモッツァレラチーズを20％増量します。

一部レギュラー商品ではトッピングを変更します。「ドミノ・デラックス」「ギガ・ミート」「アメリカン」「スパイシー」ではペパロニを増量し、「マヨじゃが」はコーンを追加、「マルゲリータ」はチェリートマトを増量します。

チーズ尽くし＆肉尽くしの新商品も！

さらに、ブランドリニューアルを象徴する新レギュラーメニュー「ワールドチーズ」と「オールスターミートBBQ」を6月29日より発売します。

▲ワールドチーズ

デリバリーS2790円／M3190円／L3890円

持ち帰りS1950円／M2230円／L2720円

米国産モッツァレラチーズをベースに、北海道産カマンベールチーズ、イタリア産ボッコンチーニ、オセアニア産パルメザンミックスを使用したピザです。

▲オールスターミートBBQ

デリバリーS2790円／M3190円／L3890円

持ち帰りS1950円／M2230円／L2720円

ローストチキン、イタリアンソーセージ、燻しベーコン、ハムをトッピングしたピザです。オリジナルのBBQソースを合わせています。

※価格は税込み表記です。