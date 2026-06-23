セブン、冷たい麺が54円引き！やったね、4日間限定

セブン‐イレブンは6月25日～28日の4日間、全国の店舗で「冷たい麺」が54円引きとなるセールを実施します。

6月25日～28日 冷たい麺54円引き

セールの対象は「調理麺」や冷製パスタ、パスタサラダなど幅広く、「カップデリ・惣菜」内の麺の入っている冷製商品も含まれます。

■対象期間（一例）

▲ツルッとのど越し 冷し中華 通常594円→540円

7種類の具材を盛り付けた冷し中華です。チャーシュー、錦糸玉子、きゅうり、茹で玉子、わかめ、もやし、紅生姜を組み合わせており、彩り豊かな仕上がりとされています。

▲一本釣り鰹だし香る 石臼挽そば粉のざるそば 通常429円→375円

粗挽きと細挽きのそば粉を使用したざるそばです。そばの風味としなやかなのど越しが特徴で、つゆは鰹節の風味を効かせた旨みとコクのある仕立てといいます。

▲冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース 通常645円→591円

海老の旨みを加えたトマトソースを使用した冷製パスタです。もちもちとした食感の生パスタと、ぷりぷりとした海老にソースが絡む仕立てです。

猛暑前に神セールきた！

暑い時期にちょうど欲しくなる冷たい麺がまとめて値下げされるのは、かなりありがたいタイミングです。種類も豊富なので、その日の気分で選べるのがうれしいですね。

この機会にセブン‐イレブンで冷たい麺を試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。