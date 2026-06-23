約3倍サイズの「1ポンドハンバーグ」登場！3日間限定

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは6月28日から6月30日までの3日間限定で「6月の29(肉)の日」を開催します。

ビッグボーイの肉の日

「1ポンド手ごねハンバーグ（450g）」など登場

ハンバーグが人気のファミリーレストラン「ビッグボーイ」では、毎月29日に合わせてステーキやハンバーグをお得に楽しめる「29（肉）の日」を開催しています。



今月は、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグを使用した特別メニュー2品が登場。通常の手ごねハンバーグの約3倍の大きさに仕上げた「1ポンド手ごねハンバーグ（450g）」と、ハンバーグにそれぞれチーズ・ベーコン・目玉焼きをのせた「3種のトリオハンバーグ（300g）」が揃います



▲1ポンド手ごねハンバーグ（450g）1639円

通常の「手ごねハンバーグ」の約3倍のボリュームが“29(肉)の日”にふさわしい一品です。オーブンでじっくりと焼き上げることで旨みと肉汁を閉じ込め、ふっくらジューシーに仕上げたといいます。



香り高い自社製ベーコンやクリーミーなマッシュポテトとともに、ハンバーグを楽しめるメニューです。

▲3種のトリオハンバーグ（300g）1639円

手ごねハンバーグに、濃厚なチェダーチーズや香り高い自社製ベーコン、目玉焼きをトッピングした、3つの異なるおいしさを一度に楽しめる商品です。



ソースは4種類（デミグラス、ステーキ、玉ねぎ、ガーリック）の中から2種類を選択可能です。

追加のソースでおいしさ増しも！

また、プラス154円で好きなソースを追加可能です。

▲鬼おろしポン酢（154円）

さっぱりとした鬼おろしと、爽やかな酸味のポン酢をあわせたソース。おろしならではのシャキシャキ、ザクザク食感もポイントで、ジューシーなハンバーグをさっぱり楽しめるといいます。

▲濃厚チーズソース（154円）

モントレージャック、ペッパージャック、チェダーチーズ、ブルーチーズの4種のチーズをブレンドしたソースです。濃厚なソースがハンバーグにコクをプラスする、やみつきになる味わいとのこと。

自分へのご褒美に！

1ヶ月頑張った自分へのご褒美にぴったりな肉の日メニューが登場します。今回もボリューミーで、満足感も高そうです。



ちなみに「手ごねハンバーグ」は、牛肉と豚肉の割合にこだわった挽き肉とフレッシュな玉ねぎを、毎日店舗で手ごねして仕上げるビッグボーイ定番の商品です。ふっくらとしたお肉とシャキッとした玉ねぎの食感が自慢だそうです。



手ごねハンバーグを存分に楽しめる肉の日の3日間。おひとりではもちろん、家族や友人と共に肉の日メニューを楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）