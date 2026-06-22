【90％オフ】究極にリアルな狩猟ゲームがたったの“230円” 鹿1頭狩るだけで充実感
Expansive Worldsの開発するオープンワールド狩猟ゲーム「theHunter: Call of the Wild」が、Steamにて230円（90％オフ）セールを実施中だ。
究極にリアルかつ美しいオープンワールドで、鹿やキツネ、バイソンなどさまざまな獣を狩猟できる。
動物たちの複雑な行動、ダイナミックな天気事象、完全な昼夜の周期、シミュレーションされた弾道、リアルな音響効果、風によって運ばれるにおいなど、細かな部分まで再現。
オンライン協力プレイにも対応し、自分の家に飾ったはく製などをフレンドに見せることもできる。多様な保護区を訪れ、狩猟し、新たな装備を手に入れる楽しみも。
先日「ペルー狩猟保護区」のDLCが発売し、さらにエリアが拡張。2017年リリースのゲームだが、いまだにアップデートが続けられている。
ユーザーからは「鹿1頭狩るだけでも充実感がある」「たま～にやりたくなるゲーム」「自然の中でボーッと散歩するのが楽しい人は買って損ナシ」「ハンティングゲームの中では1番だと思う」など、“非常に好評”の評価を獲得している。
のんびりとした狩猟ゲームを遊びたい人は、90％オフセールのこの機会に買ってみてはいかがだろうか。セール期間は6月26日までとなる。
theHunter: Call of the Wild © 2020 Avalanche Studios Group AB. All rights reserved. パブリッシャー: Avalanche Studios Group AB。開発: Avalanche Studios Group傘下のExpansive Worlds。Expansive WorldsおよびtheHunter: Call of the Wildならびにそれらのロゴタイプは、スウェーデン、アメリカ合衆国およびその他の国におけるAvalanche Studios Group ABの登録商標または商標です。Apex – Avalanche Open World Engineを使用しています。Apex – Avalanche Open World Engineおよびそのロゴタイプは、スウェーデン、アメリカ合衆国およびその他の国においてAvalanche Studios Group傘下のFatalist Development ABの登録商標または商標です。All rights reserved.
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