Expansive Worldsの開発するオープンワールド狩猟ゲーム「theHunter: Call of the Wild」が、Steamにて230円（90％オフ）セールを実施中だ。

究極にリアルかつ美しいオープンワールドで、鹿やキツネ、バイソンなどさまざまな獣を狩猟できる。

動物たちの複雑な行動、ダイナミックな天気事象、完全な昼夜の周期、シミュレーションされた弾道、リアルな音響効果、風によって運ばれるにおいなど、細かな部分まで再現。

オンライン協力プレイにも対応し、自分の家に飾ったはく製などをフレンドに見せることもできる。多様な保護区を訪れ、狩猟し、新たな装備を手に入れる楽しみも。

先日「ペルー狩猟保護区」のDLCが発売し、さらにエリアが拡張。2017年リリースのゲームだが、いまだにアップデートが続けられている。

ユーザーからは「鹿1頭狩るだけでも充実感がある」「たま～にやりたくなるゲーム」「自然の中でボーッと散歩するのが楽しい人は買って損ナシ」「ハンティングゲームの中では1番だと思う」など、“非常に好評”の評価を獲得している。

のんびりとした狩猟ゲームを遊びたい人は、90％オフセールのこの機会に買ってみてはいかがだろうか。セール期間は6月26日までとなる。

theHunter: Call of the Wild © 2020 Avalanche Studios Group AB. All rights reserved. パブリッシャー: Avalanche Studios Group AB。開発: Avalanche Studios Group傘下のExpansive Worlds。Expansive WorldsおよびtheHunter: Call of the Wildならびにそれらのロゴタイプは、スウェーデン、アメリカ合衆国およびその他の国におけるAvalanche Studios Group ABの登録商標または商標です。Apex – Avalanche Open World Engineを使用しています。Apex – Avalanche Open World Engineおよびそのロゴタイプは、スウェーデン、アメリカ合衆国およびその他の国においてAvalanche Studios Group傘下のFatalist Development ABの登録商標または商標です。All rights reserved.