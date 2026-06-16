【爆売れ】「めっちゃカメレオン」200万本達成 わずか1日で90万本も増える大ブレイク
インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏は6月15日、Steam向け擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」が、ついに200万本の売上を達成したと報告。前日の報告では110万本だったので、1日で＋90万本売り上げるという、まさに大ブレイクの様相を呈している。
《めっちゃカメレオン》— LEMORION🌌レモリオン (@lemorion1224) June 15, 2026
売り上げ200万本達成！ありがとうございます！
あと今週後半に新マップが追加予定です！ pic.twitter.com/0D8ZIgQwdh
本作は、いわゆる「かくれんぼ」のゲーム。最大の特徴は隠れる側が「自分の体に絵を描いて擬態できる」というもの。隠れ場所、ポーズ、そして“画力”がものを言うゲームとなっており、どう隠れるのかに個性が出る。
直感的にわかるシンプルなゲーム性と、「その手があったか」といった天才的な発想力で爆笑する人が続出しており、非常に配信向きな作品となっている。
ユーザーからは「毎日楽しませてもらってます！」「おめでとうございます」「作ってくれてありがとう」「インディーの星ですね！」「コンソール版待ってます」など、応援の声が寄せられていた。
また、本作は精力的にアップデートも予定しており、リリース直後にマップやポーズの追加、画面酔い対策、「ハンターの視界に入るほどポイントが加算されるシステム」などを追加。さらに今週後半にはまた新マップを追加予定だという。
意思決定から対応までのスピード感が速いのはインディーならでは（開発者は2名とのこと）。どこまでこの勢いが伸びるのか、引き続き注目していきたい。
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