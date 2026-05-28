「ねえ、ここどうやるの？」にサヨナラ！ 親のスマホを遠隔操作できる「かんたんスマホ5」が神すぎる

Y!mobileは5G対応スマートフォンの新製品「かんたんスマホ5」（ZTE製）を6月4日に発売します。なお、予約はすでに始まっています。価格は新規一括で4万6800円、「新トクするサポート」を利用すると、25ヵ月目に本体を返却することで、1〜24回目の支払いが月1円になります。
本モデルは、シニア層の方々が抱えるスマートフォン操作への不安を解消し、日々の健康づくりをサポートする機能を搭載しているのが特徴です。
家族もご本人も安心の「家族サポート」と「見守り機能」
最大の特徴として、離れて暮らす家族が通話しながら使用者のスマホ画面を共有し、代わりに操作や設定をできる新機能「家族サポート」が搭載されました。これはLINE経由で親のスマホの画面（かんたんスマホ5）を、子のスマホ（AndroidとiOS対応）の画面に表示でき、さらに操作ができるので、親の困っていることをリアルタイムに解決できるのです。
また、ホーム画面のボタンを押すだけで設定の悩みを自動診断して解決し、専用のカスタマーセンターに無料で電話相談もできる「押すだけサポート」を備えています。
さらに、不審な着信を自動で判別して警告・録音する「迷惑電話対策」や、その日最初のスマホ操作時に家族へ自動でメールを送信する「調子いいメール」など、防犯や見守り機能も充実しています。
医療相談やウオーキングを促す「健康支援機能」
日々の健康管理を支える機能も魅力的です。専属の医師や看護師などの医療チームに対して、24時間365日いつでも追加費用なしでチャット相談ができる「おしえてドクター」を利用できます。
さらに、キャラクターが歩行を褒めたり励ましたりしてくれるアプリ「うごくま」も搭載されており、楽しみながらウオーキングを習慣化し、フレイル（加齢により心身の活力が低下する状態）対策につなげることができます。
わかりやすい操作性と充実の基本スペック
約6.3型の大きなディスプレーを採用しており、文字や写真がくっきりと見えます。本体には電話・メール・ホームの3つの専用ボタンが配置されており、初心者でも直感的に操作できる設計です。
基本性能も日常的な使用なら問題ありません。OSはAndroid 16を搭載し、メインカメラは5000万画素の単眼、バッテリーは4555mAhの大容量です。メモリー6GB、ストレージ128GBという構成です。
また、IPX5・IPX8・IPX9の防水、IP6Xの防塵に加え、MIL規格（MIL-STD-810G）準拠の耐衝撃性能も備えており、おサイフケータイにも対応しています。カラーバリエーションは、ブルー、パープル、ピンクの3色展開です。
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