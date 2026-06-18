Cygamesは6月18日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』について、対応プラットフォームにて体験版の配信を開始した。

あわせて、最新映像「3rd トレーラー"The Journey So Far"」公開したほか、本作の新ストーリーや新コンテンツ「極沌空所」の解放タイミングなどの情報も明らかにした。

ゲームの発売日は2026年7月9日、価格はStandard Editionのパッケージ版／ダウンロード版が6930円。ほかにもさまざまなエディションが用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

▼GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok | 3rd トレーラー "The Journey So Far"：

https://youtu.be/aDCsQcJ7iOk

■体験版配信開始

本作から初めて『Relink』をプレイする人に向けて、序盤のストーリーやキャラクターアクションを楽しめる体験版の配信を開始。本体験版に収録されている各モードをプレイすることで、製品版プレイ時に報酬アイテムを受け取ることが可能だ。

●体験版の収録内容

1.ストーリーモード

『GRANBLUE FANTASY: Relink』の序盤となるストーリーの一部をプレイできる。クリアすると『GRANBLUE FANTASY: Relink』または、『Endless Ragnarok』製品版でクリア報酬が受け取ることが可能。

2.クエストモード

オンラインクロスプレイに対応した全4種のクエストをプレイできる。3種のクエストをクリアすると出現するクエスト「赫炎たるセフィラの瞬き」では、本作における新バトルシステム「召喚」が使用可能だ。

各クエストをクリアすることで『GRANBLUE FANTASY: Relink』または、『Endless Ragnarok』製品版でクリア報酬を受け取れる。

■オープンベータテストからの変更点・追加要素

●「赫炎たるセフィラの瞬き」で出現する「アクイラ・ルビードール」のHPと攻撃力を引き下げられた。

●メインメニューのキャラクターイラストを一新。

●プレイアブルキャラクター「シエテ」が使用可能に。シエテは通常のキャラクターとは異なる条件で加入する特別なキャラクター。本体験版では条件に関わらず、お試しできる。

●マッチングエラーに関連する対応を実施。

3.チュートリアルモード

チュートリアルを通して基本操作とバトルの操作方法を学べるモード。

※本体験版は製品版とは一部仕様が異なります

※本体験版はオートセーブのみに対応しており、任意のタイミングでセーブおよびロードを行うことはできません

※本体験版は製品版へのセーブデータの引継ぎは対応しておりません

※本体験版のセーブデータを削除した場合、製品版でクリア報酬を受け取ることができません

※本体験版の各クリア報酬は、『Endless Ragnarok』の発売後に受け取れます

※Nintendo Switch 2でオンラインマルチプレイをご利用になるには、Nintendo Switch Onlineへの加入が必要となります

※PlayStation 5およびPlayStation 4では、PlayStation Plusに加入していなくてもオンラインマルチプレイをご利用いただけます

▼配信URL

Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000112253

PlayStation Store：https://store.playstation.com/concept/229066/

Steam：https://store.steampowered.com/app/881020/Granblue_Fantasy_Relink/

■本作の新ストーリーと「極沌空所」が解放されるタイミングを紹介

・新ストーリーが解放されるタイミング

本作『Endless Ragnarok』は『GRANBLUE FANTASY: Relink』の超大型拡張となっている。『Relink』のクエスト「便利屋絵巻『大いなる空を駆る黒銀の翼』」（プロトバハムート戦）をクリアすることでクエスト難度CHAOSが解放され、『Endless Ragnarok』のストーリーが開始する。

また、新バトルシステム「召喚」は『Endless Ragnarok』のストーリー開始後「召喚石」を入手することでクエスト難度CHAOS以上のクエストで使用可能となる。

・新コンテンツ「極沌空所」が解放されるタイミング

シングルプレイ専用の新コンテンツ「極沌空所」は、花都シードホルムに追加される新たなサイドクエストを進めることで第1層が解放される。サイドクエストはメインストーリー第6章（ダリ島へ移動する前）で登場。また、第2層、第3層も『Relink』のメインストーリーとクエストを進めることで解放される。

・第1層：第6章内のサイドクエストで解放（武器の作成素材を入手できる）

・第2層：難度HARDのクエストを進めることで解放（ジーンの強化素材などを入手できる）

・第3層：難度MANIACのクエストを進めることで解放（武器の上限解放／覚醒強化素材／希少ジーンなどを入手できる）

・さらなる深層：『Endless Ragnarok』のストーリーを進めることで解放

・新プレイアブルキャラクターが解放されるタイミング

新たに登場する6人のキャラクターの解放タイミングは以下の通り。

【キャラクター名：解放タイミング】

ベアトリクス／ユーステス：よろず屋シェロでキャラクター解放チケットを使用することで加入。

※本作ではキャラクター解放チケットの入手手段が追加されています

ガランツァ／マギラフリラ：『Relink』の第Ø章にて、難度HARDのクエストを進めることでイベントが発生し、専用の解放チケットを入手できる。

※専用の解放チケットをよろず屋シェロで使用することで加入します

フラウ／フェディエル：『Endless Ragnarok』のストーリーを進めることで加入。

■『Endless Ragnarok』発売と同時に『Relink』をアップデート

本作『Endless Ragnarok』の新要素に加え、『GRANBLUE FANTASY: Relink』のアップデートも実施する。ゲーム全体のバランス調整やサイドクエスト追加などのほか、多数の便利機能が追加され、ゲームがより遊びやすくなる調整が施される。

詳細については発売前日となる7月8日に公開予定のパッチノートと、同日配信予定の生放送にて紹介予定だ。