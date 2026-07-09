Cygamesは7月9日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』を発売。

価格は、Standard Editionのパッケージ版／ダウンロード版ともに6930円。そのほかのエディションや、前作所有者向けの製品なども用意されているので、詳しくは下記を確認してほしい。

本作は、多彩なキャラクターとの連携で、爽快なバトルを体験できるアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』の大幅進化版。好評を得たオンラインマルチプレイはもちろん、オフラインシングルプレイにも多数の新要素が加わり、空の世界を巡る冒険は「終わりなき戦い」へと突入する。

ファイナルトレーラーも公開中なので、あわせてチェックしてほしい。

▼ファイナルトレーラー "忘れざる空"公開中

https://www.youtube.com/watch?v=S4y0Ocjx3bw

■製品について

・前作購入者向けに『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット』を販売

前作を遊んだプレイヤー向けには、同一プラットフォームの『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』に有償でアップグレードでき、セーブデータを引き継いで遊べる「アップグレードキット」も用意。

※「アップグレードキット」は同一プラットフォームでのみ対応。別のプラットフォームへのアップグレードはできません。

・Special Editionと購入特典

ゲームソフトの通常版に加え、ダウンロード版には多数のゲーム内アイテムを付属した「スペシャルエディション」も登場。詳細は公式サイトを確認しよう。

■DLC追加キャラクターセット「フラウ」「フェディエル」が本日より発売開始！

本作の発売にあわせて、新プレイアブルキャラクター「フラウ」「フェディエル」の解放チケットと、戦闘で役立つ専用ジーンや強化用アイテムをセットにした追加コンテンツを7月9日より配信。コンテンツ内容の詳細は公式サイトを確認しよう。

公式サイト：https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/ja/dlc/

●追加キャラクターセット「フラウ」

コンテンツ内容：本コンテンツには以下3つのアイテムが含まれる。

・フラウ専用解放チケット×1個

・銀天の輝き×20個

・フラウ専用ジーン「転世の恩寵」

●追加キャラクターセット「フェディエル」

コンテンツ内容：本コンテンツには以下3つのアイテムが含まれる。

・フェディエル専用解放チケット×1個

・アムブロシア×5個

・フェディエル専用ジーン「黒の呪印」

【ゲーム情報】

タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』

（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）

ジャンル：アクションRPG

販売：Cygames

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日

価格：

【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】

Standard Edition：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）

Special Edition：9900円（ダウンロード版）

Switch 2／PS5 CyStore特装版：2万3430円（パッケージ版）

PC（Steam）Special Editionキーコード付属CyStore特装版：2万6400円（パッケージ版）

【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット】

Standard Edition：3960円（ダウンロード版）

Special Edition：6490円（ダウンロード版）

PC（Steam）Special Editionアップグレードキットキーコード付属CyStore特装版：2万2990円（パッケージ版）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）

CERO：B（12才以上対象）

© Cygames, Inc.

※画面は開発中のものです。

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

©2026 Sony Interactive Entertainment LLC. "PlayStation Family Mark", "PlayStation", "PS5 logo", "PS5", "PS4 logo" and "PS4" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.