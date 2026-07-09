最新映像「ファイナルトレーラー "忘れざる空"」もYouTubeにて公開中！
戦え、終わりなき空で──『グラブル：リリンク エンドレスラグナロク』が本日発売！
Cygamesは7月9日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』を発売。
価格は、Standard Editionのパッケージ版／ダウンロード版ともに6930円。そのほかのエディションや、前作所有者向けの製品なども用意されているので、詳しくは下記を確認してほしい。
本作は、多彩なキャラクターとの連携で、爽快なバトルを体験できるアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』の大幅進化版。好評を得たオンラインマルチプレイはもちろん、オフラインシングルプレイにも多数の新要素が加わり、空の世界を巡る冒険は「終わりなき戦い」へと突入する。
ファイナルトレーラーも公開中なので、あわせてチェックしてほしい。
▼ファイナルトレーラー "忘れざる空"公開中
https://www.youtube.com/watch?v=S4y0Ocjx3bw
■製品について
・前作購入者向けに『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット』を販売
前作を遊んだプレイヤー向けには、同一プラットフォームの『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』に有償でアップグレードでき、セーブデータを引き継いで遊べる「アップグレードキット」も用意。
※「アップグレードキット」は同一プラットフォームでのみ対応。別のプラットフォームへのアップグレードはできません。
・Special Editionと購入特典
ゲームソフトの通常版に加え、ダウンロード版には多数のゲーム内アイテムを付属した「スペシャルエディション」も登場。詳細は公式サイトを確認しよう。
■DLC追加キャラクターセット「フラウ」「フェディエル」が本日より発売開始！
本作の発売にあわせて、新プレイアブルキャラクター「フラウ」「フェディエル」の解放チケットと、戦闘で役立つ専用ジーンや強化用アイテムをセットにした追加コンテンツを7月9日より配信。コンテンツ内容の詳細は公式サイトを確認しよう。
公式サイト：https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/ja/dlc/
●追加キャラクターセット「フラウ」
コンテンツ内容：本コンテンツには以下3つのアイテムが含まれる。
・フラウ専用解放チケット×1個
・銀天の輝き×20個
・フラウ専用ジーン「転世の恩寵」
●追加キャラクターセット「フェディエル」
コンテンツ内容：本コンテンツには以下3つのアイテムが含まれる。
・フェディエル専用解放チケット×1個
・アムブロシア×5個
・フェディエル専用ジーン「黒の呪印」
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』
（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）
ジャンル：アクションRPG
販売：Cygames
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日
価格：
【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】
Standard Edition：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）
Special Edition：9900円（ダウンロード版）
Switch 2／PS5 CyStore特装版：2万3430円（パッケージ版）
PC（Steam）Special Editionキーコード付属CyStore特装版：2万6400円（パッケージ版）
【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット】
Standard Edition：3960円（ダウンロード版）
Special Edition：6490円（ダウンロード版）
PC（Steam）Special Editionアップグレードキットキーコード付属CyStore特装版：2万2990円（パッケージ版）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）
CERO：B（12才以上対象）
© Cygames, Inc.
※画面は開発中のものです。
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