Cygamesより、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けに発売されるアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（以下、エンドレスラグナロク）。そのメディア向け体験会が開催された。ここでは、そこでわかった本作の魅力を紹介していこう。

ゲームの発売日は、2026年7月9日。価格は、Standard Editionのパッケージ版／ダウンロード版が6930円、ダウンロード専売のSpecial Editionが9900円。パッケージ専売のCyStore特装版が2万3430円となる。

なお、前作『GRANBLUE FANTASY: Relink』（以下、リリンク）の購入者向けに本作へのアップグレードキットもダウンロード専売で配信。こちらの価格は、Standard Editionが3960円、Special Editionが6490円となる。

本イベントには『グランブルーファンタジー』シリーズ全体のディレクターである福原哲也氏と、本作のディレクターである日髙三四郎氏も参加。下記ではお二人から聞けたお話も掲載しているので、ぜひともチェックしてほしい。

■『GRANBLUE FANTASY: Relink』とは？

『リリンク』は、2024年2月1日にPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けに発売されたアクションRPG。スマホゲーム『グランブルーファンタジー』を原作とするコンシューマー向けゲームとなり、主人公たち一行が「ゼーガ・グランデ空域」に訪れるところから物語が始まる。

この地域はスマホゲーム版に登場しない、『リリンク』だけの舞台。なので、原作の『グランブルーファンタジー』を知らなくても、新しい物語のRPGとして誰でも楽しめるようになっている。

本作のバトルはアクションで展開。簡単な操作で、多彩な技が出せるのが魅力だ。パーティメンバーが一斉に攻撃を繰り出す「リンクアタック」や、奥義ゲージを100％まで貯めると出せる「奥義」を連続して発動すると発生する「チェインバースト」などの多彩なシステムも用意。

いずれも難しい操作なしで繰り出せるので、アクションにそこまで慣れていない人でも爽快なバトルを楽しめる。

そして、本作の大きな魅力のひとつは、『グランブルーファンタジー』の個性豊かなキャラクターたちが多数登場し、プレイアブルキャラクターとして使用できること。ゲーム内にはキャラクター設定などを確認できる機能もあるので、原作を知らなくても安心してOKだ。

ちなみに、開発の方によると、『リリンク』は2026年6月時点で200万本出荷を達成。ユーザーから「もっと遊びたい」という声を受け、新たにNintendo Switch 2 をプラットフォームに加えて、大型拡張版となる『エンドレスラグナロス』の企画がスタートしたという。

本作には前作のストーリーは全部収められているので、前作を購入済みであれば、安価なアップグレードキットを購入するだけで済むことも見逃せない。

■『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』のポイント！

『エンドレスラグナログ』では、新たなストーリーやプレイアブルキャラクター、バトルシステムなど、さまざまな要素を追加。

新たなストーリーについては、『リリンク』の後半で出現する、「プロトバハムート」と戦うクエストをクリアすることで、『エンドレスラグナロク』のストーリーが始まるようになっているという。

新プレイアブルキャラクターは、『リリンク』で敵として登場したキャラクターから完全新規まで、全部で6人。現在、彼らのキャラクターPVが公式YouTubeチャンネルで公開されているので、こちらをチェックしてほしい。

●ベアトリクス

●ユーステス

●ガランツァ

●マギラフリラ

●フラウ

●フェディエル

また、本作には「召喚」という新バトルシステムを追加。召喚石を装備することで、召喚した星晶獣を操作して敵を殲滅できたり、強力なサポート効果が得られたり、さまざまな効果を楽しめる。

ちなみに、召喚が使用できるのは本作から追加される新難度クエストの「CHAOS」以上から。新たなシステムで、さらに手強いバトルに挑戦できるのだ。

開発の方いわく、新難易度のクエストはアシスト使用可能範囲を拡大し、多くのユーザーが連携アクションを楽しめるよう設計したとのこと。「3度目のエンディングまでぜひプレイしてください」と力強く語っていた。

ほかにも全キャラクターで新たなアクションスタイルをカスタムして楽しめる「マスタースキル」を用意していたり、シングルプレイヤー専用モードの「極沌空所」が追加されるなど、育成要素や、やり込み要素も充実。

開発陣によると、急いで遊んでも20時間から30時間はかかるボリューム感になっているとのことなので、RPGをじっくり楽しみたいという人は、ぜひ本作をチェックしよう。

本作の新要素を紹介するPVも公開されているので、まだチェックしていない人は、こちらもあわせて確認しよう。

会場には本作のポップなどが飾られていた。また、CyStore特装版も置かれていたので、そちらの写真もお届けしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』

（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）

ジャンル：アクションRPG

販売：Cygames

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日

価格：

【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】

Standard Edition：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）

Special Edition：9900円（ダウンロード版）

CyStore特装版：2万3430円（パッケージ版）

【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット】

Standard Edition：3960円（ダウンロード版）

Special Edition：6490円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）

CERO：B（12才以上対象）

© Cygames, Inc.

※画面は開発中のものです。

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