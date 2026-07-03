Cygames IDや「グランブルーファンタジー」関連タイトルとの連動で特典がもらえる！

Cygamesは7月3日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』について、Cygames IDとの連携特典や、「グランブルーファンタジー」関連タイトルとの連動特典に関する情報を公開。

また、本作の発売前日である2026年7月8日に特別な生放送番組の配信が決定。そのほか、SNSキャンペーンについてもあわせて紹介する。

ゲームの発売日は2026年7月9日、価格はStandard Editionのパッケージ版／ダウンロード版が6930円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

■Cygames IDとの連携特典や、

「グランブルーファンタジー」関連タイトルとの連動特典を公開

本作を「Cygames ID（※）」と連携することで特典を得られるほか、ソーシャルゲーム『グランブルーファンタジー』や家庭用対戦格闘ゲーム『Granblue Fantasy Versus: Rising』と連動することで、それぞれのゲームで使用できる特典を得られる。

※Cygames IDとは、Cygamesが提供する各種サービスをご利用いただくための共通アカウントです（無料）。

【Cygames ID 連携特典】

『GRANBLUE FANTASY: Relink』または『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』と「Cygames ID」を連携すると、特典を受け取ることができる。

▼『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』ゲーム内で受け取れる特典

ダマスカス鋼 ×1

受け取り方法：Cygames IDの公式サイトを確認。

【グランブルーファンタジー 連動特典】

『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』と「Cygames ID」を連携したうえで、さらに『グランブルーファンタジー』と「Cygames ID」を連携すると、それぞれのタイトルで特典を受け取れる。

▼『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』ゲーム内で受け取れる特典

ダマスカス鋼 ×1、銀天の輝き ×10

受け取り方法：「よろず屋シェロ」の「追加コンテンツ / 特典受け取り」より受け取ることが可能。

▼『グランブルーファンタジー』ゲーム内で受け取れる特典

エンドレスラグナロク特典SSレア確定ガチャチケット、SSレア召喚石「[プロヴィデンスシリーズ]至高無上の金剛覇者」

受け取り方法：Cygames IDの公式サイトを確認。

【Granblue Fantasy Versus: Rising 連動特典】

『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』と『Granblue Fantasy Versus: Rising』の両タイトルを同一ハードでプレイする（セーブデータが存在する）ことで、連動特典を受け取れる。詳細については、後日あらためて発表とのこと。

※本特典は、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／PC（Steam）のいずれのプラッフォーム版をご購入いただいた場合でも、同一ハード、同一PC上に両タイトルのセーブデータが保存されていると、お受け取りいただける予定です。

※各特典の受け取りは、Nintendo Switch 2版『Granblue Fantasy Versus: Rising』の発売日以降となります。

■2026年7月8日20時～生放送配信が決定！

本作の発売前日の7月8日20時より、生放送を実施する。すでに発表されている内容以外も含む細かなアップデートを、開発者がパッチノートを読みながら網羅的に紹介していく。

【番組概要】

放映日時：2026年7月8日20時

配信媒体：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』公式YouTube／公式X

※番組内容は予告なく変更になる場合があります。

※日本語のみでの放送となります。ほかの言語については追って字幕などで多言語対応を予定しています。

■SNSキャンペーン開催！

・「発売直前！カウントダウンキャンペーン」開催

本作の発売を記念し『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』公式Xアカウント（@relink_official）にて、「発売直前！カウントダウンキャンペーン」を開催。2026年7月3日から7月8日（UTC）までの6日間、毎日キャンペーンポスト投稿を実施していく。

公式Xアカウントをフォローのうえ、対象ポストを指定のハッシュタグを付けてリポストした人を対象に、抽選で10名に最大1万円相当の「ギフトカード」をプレゼント。

※当選者は、各日の投稿（日・英あわせて）につき合計10名。6日間合計で60名。

キャンペーンの応募条件など、詳細は公式サイトのNewsページまたは公式Xアカウントにて確認してほしい。

【概要】

開催期間：2026年7月3日～7月8日23時59分

詳細URL：https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/ja/news/359/

公式X：https://x.com/relink_official