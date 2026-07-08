ゲームの発売を記念したSNSキャンペーンも開催決定！
『グラブル：リリンク エンドレスラグナロク』の発売前夜生放送が本日7月8日20時より配信！
Cygamesは7月8日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』について、公式番組「エンドレスラグナロク 発売前夜生放送」を配信すると発表。配信日時は、本日7月8日20時より。
MCにゲームキャスターのなかおさんを迎え、開発陣とパッチノートを読み上げながら、詳細を交えつつアップデート内容について紹介。なお、アップデート情報が記載されたパッチノートは公式サイトにて掲載しているので、ぜひ放送とあわせてチェックしよう。
ゲームの発売日は2026年7月9日、価格はStandard Editionのパッケージ版／ダウンロード版が6930円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
■番組概要
番組名：「エンドレスラグナロク 発売前夜生放送」
放送日時：2026年7月8日20時～
YouTube：https://www.youtube.com/live/yBT1cy7ROpI
公式サイト：https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/ja/updates/381/
出演者：
なかお（ゲームキャスター）
福原哲也さん（クリエイティブディレクター）
日高三四郎さん（ディレクター）
※番組内容は予告なく変更になる場合があります。
※放送は日本語のみとなりますが、追って英語、簡体字字幕などの多言語対応を予定しています。
※公式Xアカウント（@relink_official）での同時放送も予定しております。詳細は公式Xでの告知をご覧ください。
■SNSキャンペーン「発売記念！フォロー＆リポストキャンペーン」を開催
本作の発売を記念し『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』公式Xアカウント（@relink_official）にて、明日より「発売記念！フォロー＆リポストキャンペーン」を開催。開催期間は、2026年7月9日～7月15日23時59分まで。
公式Xアカウントをフォローして、対象のキャンペーン投稿をリポストした人の中から、抽選で豪華賞品をプレゼント。応募条件など、詳細は公式サイトのNewsページまたは公式Xアカウントにてキャンペーン開催時に発表するとのこと。
・公式サイト：https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/
・公式X：https://x.com/relink_official
■フォトコンテスト開催決定！
『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』のフォトモードで撮影した作品によるフォトコンテストの開催が決定。『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』のフォトモードでは、新たに追加されたフレームやフィルターも楽しめる。
お気に入りのキャラクターや風景を自由に撮影できるフォトモードで、あなただけの1枚を撮影しよう。コンテストの応募条件などの詳細は、公式サイトのNewsページまたは公式Xアカウント（@relink_official）にて後日発表する。
■「発売記念フェア in アニメイト」本日よりECサイトにてグッズの予約開始！
2026年9月5日～9月27日まで、全国のアニメイト16店舗と各ECサイトにて、『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』発売記念フェア in アニメイトの開催が決定した。
ゲームに登場するキャラクターを中心に新作グッズが登場。7月8日12時より、アニメイト通販にてグッズの予約を受付中なので、お見逃しなく。
・詳細URL：https://www.animate-onlineshop.jp/
■CyConveniに『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』商品が登場！
コンビニをコンセプトにしたCygames公式ショップ「Cyconveni（サイコンビニ）WACCA（ワッカ）池袋店」にて、本作の発売を記念してゲーム発売当日となる7月9日より、待望の新商品が発売となる。
店内には、ドリンク缶をモチーフにしたAcCanStaや、レジ袋をイメージしたトートバッグをはじめ、ブランケットや缶バッジ、さらにスタチューロゴアクリルスタンドなど、魅力的なアイテムが勢揃いしている。池袋に行った際は、ぜひ店舗へ立ち寄ってみよう。
・CyConveni公式サイト：https://cyconveni.com/
・CyConveni Xアカウント：https://x.com/CyConveni
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』
（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）
ジャンル：アクションRPG
販売：Cygames
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日
価格：
【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】
Standard Edition：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）
Special Edition：9900円（ダウンロード版）
Switch 2／PS5 CyStore特装版：2万3430円（パッケージ版）
PC（Steam）Special Editionキーコード付属CyStore特装版：2万6400円（パッケージ版）
【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット】
Standard Edition：3960円（ダウンロード版）
Special Edition：6490円（ダウンロード版）
PC（Steam）Special Editionアップグレードキットキーコード付属CyStore特装版：2万2990円（パッケージ版）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）
CERO：B（12才以上対象）
© Cygames, Inc.
©アニメ「グランブルーファンタジー」製作委員会
※画面は開発中のものです。
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