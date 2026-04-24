東映は4月24日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」初のパブリッシングタイトル3作品を発表した。いずれもPC（Steam）向けで、ウィッシュリスト受付中。

1本目は推理アドベンチャー「KILLA」。戦災孤児の少女が師匠を殺した犯人を見つけるため、あらゆる願いを叶えるという「ティーパーティー」へ参加。師の遺言である「ラを殺せ」という言葉に従い、名前に「ラ」の付いた9人の容疑者を探ることに。

「共鳴」の能力で容疑者の記憶へ潜入し、夢の断片を組み合わせて真実を編み上げていく。リリース日は2026年予定だ。

開発は「ケンキツ団（Black Tangerine）」。今回の発表について「東映ゲームズとのパブリッシング契約が決定しました！より良い『KILLA』をお届けできるよう、これからも頑張ってまいります。」とコメントしている。

2本目は2Dアクションゲーム「HINO」。白黒ベースのなか、赤いリボンを身に付けた少女を操作して“安息の地”を目指す。恐怖を具現化したような怪物と対峙し、真実を見つけ出そう。

開発は「UnGloomStudio」。憂鬱で、暗く、真相の追求をテーマとしたジャンルのインディーズゲームを開発する少人数スタジオで、本作は絵師やたら氏がボールペンで紡いだ世界を舞台としている。エフェクト以外はすべてボールペンで描いたものをスキャンしているとのこと。リリース日は2026年予定だ。

今回の発表については「東映ゲームズ様とタッグを組み、パブリッシングしていただくことになりました！この小さな物語を、もっと遠くまで届けるために、ここからさらに加速していきます。引き続き応援よろしくお願いします」とコメントしている。

3本目はアドベンチャー「DEBUG NEPHEMEE -デバッグネフェミー-」。「バグ」と呼ばれる異変に蝕まれた世界をデバッグし、本当の姿を知っていく。特徴的なのは4つのミニゲームを同時に操作するバトルで、ユニークかつどこか不穏な雰囲気は伝説のインディーゲーム「UNDERTALE」をほうふつとさせる。

開発は「NephemeeStudio」。個人ゲーム開発者ノロマ氏が制作する作品で、今回の発表に対し「東映ゲームズで発表できて本当に嬉しいです。奇声を上げたい気持ちでいっぱいですが、もうすぐ30なので思い留まれました。ウホ」と喜びを投稿している。

いずれも個性的で尖ったインディー作品。同社が重視するのは「ものがたり」性とのこと。今後の続報に期待しよう。

©2026 Black Tangerine / Toei

©2026.Yatara/ UnGloomStudio / Toei

©2026 Nephemee Studio / Toei