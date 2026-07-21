全世界累計プレイヤー数500万人を超えるダーク三國死にゲー！
Switch 2版『Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition』のデジタルプレオーダーが本日より開始
コーエーテクモゲームスは7月21日、ダーク三國アクションRPG『Wo Long: Fallen Dynasty』ゲーム本編と、追加ダウンロードコンテンツ（以下「DLC」）全3本などを一挙収録したコンプリート版『Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition』のNintendo Switch 2版について、デジタルプレオーダーを開始したと発表。
本作の発売日は2026年9月3日、価格は7480円。なお、本作はPlayStation 5／PlayStation 4／XBOX Series X|S／XBOX One／XBOX on PC／PC（Steam）では発売済み。
▼Nintendo Switch 2版アナウンストレーラー
『Wo Long: Fallen Dynasty』は、世界累計でのプレイヤー人数500万人、出荷本数100万本を突破した「Team NINJA」（チームニンジャ）が開発する人気作品。
本作は、ダウンロードコンテンツ第1弾「中原の争覇」、第2弾「江東の小覇王」、第3弾「荊州の風雲」の3本を収録。新武器種の「手甲」「長剣」「長鞭」に加え、曹操・孫策・劉備軍の各勢力の追加シナリオ、キャラクター、神獣、ステージ難易度や機能の拡張、そして新たなエンドコンテンツ「魔境千里行」などが追加。
また、『NARAKA： BLADEPOINT』『Lies of P』『仁王2』とのコラボ装備やステージなど、無料拡張アップデートの内容にもはじめから対応した完全版だ。さらに、Nintendo Switch 2版ではオンラインに加え、ローカル通信でのマルチプレイに対応している。
また、ゲーム本編発売時の各種特典だったゲーム内アイテム「青龍の戦鎧 一式」「朱雀の戦鎧 一式」「白虎の戦鎧 一式」3点のほか、ミニマップ上で標旗の位置がわかる「史記」が付属し、まさに『Wo Long: Fallen Dynasty』をコンプリートできる作品となっている。
さらに、本作の発売を記念して、Nintendo Switch 2版を所持しているユーザーを対象に、「玄武の戦鎧 一式」を2026年9月30日までの期間限定で配布する。
本作の続編となる『Wo Long 2: Wings of Ember』も2027年初頭発売が決定している。『Wo Long 2: Wings of Ember』では、敵の攻撃を捌く「化勁」を駆使した攻防一体の中国武術アクションや、「士気」を活用して戦場を攻略する戦略性がさらに進化するという。続報を楽しみに待とう。
【ゲーム情報】
タイトル：『Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition』
（ウォーロン フォールン ダイナスティ コンプリート エディション）
ジャンル：ダーク三國アクションRPG
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／XBOX Series X|S／XBOX One／XBOX on PC／PC（Steam）
発売日：2026年9月3日
※PS5／PS4／XSX|S／XBOX One／XBOX on PC／PC（Steam）は2024年2月7日に発売済み。
価格：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
※PS5／PS4／XSX|S／XBOX One／XBOX on PC／PC（Steam）版はダウンロード専売。
プレイ人数：1人（オンライン：最大3人／ローカル通信時：最大3人）
CERO：D（17才以上対象）
【Complete Edition収録内容】
・『Wo Long: Fallen Dynasty』本編
・追加DLC第1弾「中原の争覇」
・追加DLC第2弾「江東の小覇王」
・追加DLC第3弾「荊州の風雲」
・購入特典
「青龍の戦鎧 一式」
「朱雀の戦鎧 一式」
「白虎の戦鎧 一式」
「史記」
※各アイテムは本編の配布特典と同じ内容です。
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